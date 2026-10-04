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Wölfe der Wall Street: Diese fünf Chip-Aktien müssen Sie haben, Bitcoin hat 30 Prozent Potenzial

Der S&P 500 legt trotz höherer Zinsen und geopolitischer Spannungen weiter zu. Investoren hoffen auf eine historisch starke Schlussrallye im Wahljahr. Währenddessen richten sich die Blicke auf die US-Notenbank und die beginnende Berichtssaison.
Autor
avtor
Investor Felix
04.10.2026 19:00
Lesezeit: 10 min
Wölfe der Wall Street: Diese fünf Chip-Aktien müssen Sie haben, Bitcoin hat 30 Prozent Potenzial
Bild: AndreyKrav/iStock. Bearbeitung: DWN Foto: AndreyKrav/iStock

Im Folgenden:

  • Welche Chip-Aktien Bank of America für das vierte Quartal empfiehlt.
  • Warum Lacy Hunt seine jahrzehntelange Wette auf Anleihen aufgibt.
  • Wie viel Potenzial Analysten bei Bitcoin bis zum nächsten Jahr sehen.

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avtor1
Investor Felix

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