Finanzen

Wölfe der Wall Street: Diese fünf Chip-Aktien müssen Sie haben, Bitcoin hat 30 Prozent Potenzial

Der S&P 500 legt trotz höherer Zinsen und geopolitischer Spannungen weiter zu. Investoren hoffen auf eine historisch starke Schlussrallye im Wahljahr. Währenddessen richten sich die Blicke auf die US-Notenbank und die beginnende Berichtssaison.