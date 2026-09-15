Finanzen

Tesla-Aktie: Elektro-Lkw Tesla Semi startet verspätet 2027 in Europa

Jahre nach der ursprünglichen Ankündigung soll der Tesla Semi den Sprung nach Europa schaffen. Der Elektro-Lkw verspricht hohe Reichweite und schnelles Nachladen, trifft aber auf erfahrene Wettbewerber. Welche Chancen hat Elon Musks Sattelschlepper auf dem hart umkämpften europäischen Markt?
Autor
avtor
Markus Gentner
15.09.2026 07:17
Lesezeit: 2 min
Tesla-Aktie: Elektro-Lkw Tesla Semi startet verspätet 2027 in Europa
Tesla will seinen Elektro-Sattelschlepper Semi ab 2027 in Europa ausliefern. (Bild: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum kommt der Tesla Semi erst Jahre nach seiner Vorstellung nach Europa?
  • Wie schnell kann der E-Lkw einen großen Teil seiner Reichweite nachladen?
  • Wogegen muss sich Teslas Elektro-Lastwagen auf dem europäischen Markt behaupten?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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