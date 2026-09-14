Chip-Ausverkauf drückt Wall Street ins Minus – Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen steigt über 5 Prozent

Wachsende Unsicherheit belastet die US-Finanzmärkte

Alle drei großen US-Aktienindizes schlossen am Montag im Minus, da steigende Ölpreise die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen über die Marke von 5 Prozent trieben und Forderungen nach einer Verlangsamung der KI-Entwicklung die Chip-Aktien belasteten.

Die anhaltende Instabilität im Nahen Osten trieb die Ölpreise nach oben. Rohöl der Sorte Brent stieg auf über 109 US-Dollar pro Barrel, nachdem Drohnenangriffe Saudi-Arabien dazu veranlasst hatten, eine wichtige Pipeline zu schließen, die die Straße von Hormus umgeht.

In der Folge gaben die Preise jedoch wieder etwas von diesen Höchstständen nach und pendelten im späten Handel um 105,80 US-Dollar.

Debatte über KI-Sicherheit verunsichert den Technologiesektor

Aktien aus dem KI-Sektor führten die Verluste an der Wall Street an, nachdem sich mehrere führende Branchenvertreter der Forderung von Anthropic-Chef Dario Amodei anschlossen, die Entwicklung von Fähigkeiten künstlicher Intelligenz aus Sicherheitsgründen zu verlangsamen.

In einem 3.800 Wörter umfassenden Essay am Samstag warnte Amodei, dass die Entwicklung der fortschrittlichsten Systeme verlangsamt werden müsse, um zu verhindern, dass die KI der menschlichen Kontrolle entgleitet und katastrophalen Schaden anrichtet.

In einem Beitrag auf Truth Social am Montag wies US-Präsident Donald Trump die Forderungen nach einer Verlangsamung der KI-Entwicklung jedoch als „Verschwörung“ gegen KI und Rechenzentren zurück.

Unterdessen drückte ein sich verschärfender Ausverkauf bei Staatsanleihen die Rendite 10-jähriger US-Anleihen zum ersten Mal seit 2023 über die Marke von 5 Prozent. Zuletzt hatte sie diese Marke im Oktober 2023 überschritten – und das auch nur für einen einzigen Tag.

Die Rendite stieg am Montag um bis zu 4 Basispunkte auf 5,01 Prozent, bevor sie wieder leicht auf rund 4,992 Prozent nachgab.

Im Vorfeld der September-Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve in dieser Woche preisen Händler eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent ein.

Die Gewinner und Verlierer des Handelstages

Der breit gefasste S&P 500 fiel um 0,48 Prozent auf einen Schlussstand von 7.619,98 Punkten, während der technologielastige Nasdaq um 0,56 Prozent auf 26.186,41 Punkte nachgab. Der Dow Jones Industrial Average verlor 0,29 Prozent und schloss bei 52.421,20 Punkten.

Halbleiterhersteller führten die Verluste an der Wall Street an, da sich eine Reihe führender Persönlichkeiten aus der KI-Branche der Forderung von Anthropic-Chef Dario Amodei nach einer Verlangsamung bei der Entwicklung von KI-Fähigkeiten anschloss.

Nvidia büßte 3,36 Prozent ein, während Broadcom und Advanced Micro Devices 4,77 Prozent bzw. 4,4 Prozent verloren. Intel fiel um 5,59 Prozent, während Marvell Technology um 7,32 Prozent nachgab.

Auch Aktien aus dem Bereich der KI-Infrastruktur gerieten unter Druck. Die Papiere von Hewlett Packard Enterprise fielen um 10,76 Prozent, während Super Micro Computer bis zum Börsenschluss ein Minus von 8,38 Prozent verzeichnete.

Gefragt waren hingegen Software-Aktien, die nach den jüngsten Verkäufen – ausgelöst durch Sorgen über die Auswirkungen des KI-Wettbewerbs auf ihre Margen – wieder zulegen konnten. Adobe und Workday gewannen 5,3 Prozent bzw. 4,58 Prozent hinzu, während ServiceNow um 7,41 Prozent nach oben schoss.