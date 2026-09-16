Finanzen

Wall Street rutscht ab: Fed signalisiert dauerhaft höhere Zinsen

Unerwartete Signale der US-Notenbank sorgen für Bewegung an den Märkten – erfahren Sie, welche Entwicklungen jetzt die Kurse belasten.
Autor
Bonnier Investor
16.09.2026 22:04
Lesezeit: 1 min
Wall Street rutscht ab: Fed signalisiert dauerhaft höhere Zinsen
An den US-Börsen spiegeln sich wirtschaftliche Erwartungen und geopolitische Trends. (Foto: stockinasia/iStock) Foto: stockinasia/iStock

Das Ende der ultraniedrigen Zinsen naht

Die Verluste an der Wall Street weiteten sich am Mittwoch aus, da die Anleger eine erneute Warnung von US-Notenbankchef Kevin Warsh verarbeiteten, wonach die Zentralbank nur begrenzte Möglichkeiten habe, Preissprünge bei einzelnen Rohstoffen wie Öl einzudämmen.

Der Dow geriet während der Rede von Warsh erneut unter Druck, während die Fed ihre Botschaft bekräftigte, dass eine Rückkehr zur Ära der ultraniedrigen Zinsen unwahrscheinlich sei.

Die Währungshüter signalisieren bereits seit einigen Jahren, dass sich die Kreditkosten voraussichtlich deutlich über den außergewöhnlich niedrigen Niveaus einpendeln werden, die zwischen 2008 und 2022 herrschten.

Um diesen Wandel zu untermauern, hob die Fed ihre langfristige Prognose für den kurzfristigen Leitzins von 3,1 Prozent auf 3,2 Prozent an.

Dies stellt eine deutliche Veränderung gegenüber dem Jahr 2022 dar, als die Schätzung für den sogenannten neutralen Zins – das Niveau, das die Wirtschaft weder ankurbelt noch bremst – bei lediglich 2,4 Prozent lag.

Branchenriesen ziehen den Dow Jones nach unten

Der Dow Jones Industrial schloss 1,21 Prozent tiefer bei 51.462,55 Punkten.

Boeing und Goldman Sachs führten die Verluste im Index an und gaben um 3,64 Prozent bzw. 3,88 Prozent nach.

Die Aktien von Boeing brachen am Mittwoch um mehr als 5 Prozent ein, nachdem CEO Kelly Ortberg wegen zunehmender Herausforderungen bei den Auslieferungen und anhaltender Produktionsengpässe Alarm geschlagen hatte.

Unterdessen gaben die Aktien von Goldman Sachs um rund 4 Prozent nach, nachdem CEO David Solomon davor gewarnt hatte, dass ein schwächerer Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und steigende Kosten das Ergebnis der Bank im dritten Quartal belasten könnten.

Ölpreis und weitere Indizes im Fokus

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent lag zuletzt bei 105 US-Dollar pro Barrel.

Der S&P 500 gab um 0,44 Prozent auf 7.552,25 Punkte nach, während der technologielastige Nasdaq bis zum Handelsschluss 0,01 Prozent auf 25.978,42 Zähler verlor.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Stellenabbau trotz hoher Umsätze: Elektroriese Media Markt plant Personalstreichung
DWN
Unternehmen
Unternehmen Stellenabbau trotz hoher Umsätze: Elektroriese Media Markt plant Personalstreichung
16.09.2026

Media Markt und Saturn planen Stellenabbau: Trotz hoher Umsätze geraten Arbeitsplätze unter Druck. Nach Informationen der...

Wall Street rutscht ab: Fed signalisiert dauerhaft höhere Zinsen
DWN
Finanzen
Finanzen Wall Street rutscht ab: Fed signalisiert dauerhaft höhere Zinsen
16.09.2026

Unerwartete Signale der US-Notenbank sorgen für Bewegung an den Märkten – erfahren Sie, welche Entwicklungen jetzt die Kurse belasten.

Bedrohungen durch Russland: Von der Leyen will eigenen Artikel 4 für die EU
DWN
Politik
Politik Bedrohungen durch Russland: Von der Leyen will eigenen Artikel 4 für die EU
16.09.2026

Leipziger Sprengstoffdrohne als mahnendes Beispiel: Reicht die Nato aus, um die Sicherheit Europas zu gewährleisten?...

Investitionen in Europa: Der Osten gewinnt, der Westen besitzt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Investitionen in Europa: Der Osten gewinnt, der Westen besitzt
16.09.2026

Fabriken gehen nach Osten. Arbeitsplätze gehen nach Osten. Wo liegen die wertmäßig größten Projekte? Wem gehört das Kapital?

Platzt die KI-Blase aufgrund des überhitzten Anleihemarktes?
DWN
Finanzen
Finanzen Platzt die KI-Blase aufgrund des überhitzten Anleihemarktes?
16.09.2026

Ist der KI-Boom nur ein überzogener Hype? Wann ziehen die Investoren die Bremse - oder werden alle Erwartungen an die Einnahmen durch...

Berlin-Wahl 2026: Pleite und schäbig? Was Berlin im Wahlkampf bewegt
DWN
Politik
Politik Berlin-Wahl 2026: Pleite und schäbig? Was Berlin im Wahlkampf bewegt
16.09.2026

Kultur und Kunst im Überfluss, günstige Mieten und bei aller Atemlosigkeit eine gewisse "Jemütlichkeit" im Kiez – dieses Versprechen...

Strafjustiz am Limit: 1,1 Millionen Strafverfahren auf Halde
DWN
Politik
Politik Strafjustiz am Limit: 1,1 Millionen Strafverfahren auf Halde
16.09.2026

Deutschlands Staatsanwaltschaften kommen mit der wachsenden Zahl neuer Fälle kaum noch hinterher. Zur Jahresmitte 2026 lagen bundesweit...

KI-Blase rückt in den Hintergrund, Zinsen werden zum Risiko
DWN
Finanzen
Finanzen KI-Blase rückt in den Hintergrund, Zinsen werden zum Risiko
16.09.2026

Die KI-Blase galt lange als größte Sorge an den Finanzmärkten. Doch nun fürchten globale Investoren vor allem einen plötzlichen...