Finanzen

Investor Felix: Sechs Gründe, warum die Micron-Aktie zum Kauf einlädt

Das Problem besteht nicht darin, einen Grund für den Kauf zu finden, sondern sich zu vergewissern, dass man davon nicht bereits zu viel im Portfolio hat.
Autor
avtor
Investor Felix
09.10.2026 15:18
Lesezeit: 11 min
Investor Felix: Sechs Gründe, warum die Micron-Aktie zum Kauf einlädt
Bild: ChatGPT. Bearbeitung: DWN

Im Folgenden:

  • Warum die Micron-Aktie trotz einer Kursrallye von 284 Prozent weiterhin günstig bewertet ist.
  • Wie langfristige Verträge bis zum Jahr 2030 das zyklische Geschäft von Micron absichern.
  • Welche operativen Entwicklungen dem US-Konzern Micron ein neues Rekordjahr versprechen.

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Investor Felix

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