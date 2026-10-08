Wirtschaft

Berufestudie: Viele Menschen arbeiten nur noch fürs Geld

Wer sich mit seiner Arbeit identifiziert, ist in der Regel motiviert bei der Sache. Doch laut einer neuen Umfrage empfindet eine steigende Zahl von Menschen das Arbeitsleben als wenig erfüllend. Warum immer mehr Menschen in Deutschland nur noch wegen des Geldes arbeiten.