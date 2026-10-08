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Entstehung eines Mega-Reeders stockt: Israel hat ZIM-Übernahme noch nicht genehmigt

Hapag-Lloyd will mit der Übernahme von ZIM einen der größten Deals seiner Geschichte abschließen. Doch Israel hat dem 4,2 Milliarden Dollar schweren Geschäft noch nicht zugestimmt. Im Zentrum stehen Beteiligungen aus Katar und Saudi-Arabien sowie die Frage, ob Israels Versorgung auch in Krisenzeiten ausreichend abgesichert bleibt.