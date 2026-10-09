Finanzen

Rheinmetall-Aktie: Millionenprojekt in Litauen droht zur Geduldsprobe zu werden

Die Fabrik steht, doch produzieren darf Rheinmetall noch lange nicht. In Litauen baut der deutsche Rüstungskonzern eine neue Munitionsfabrik für bis zu 300 Millionen Euro. Trotz eines beschleunigten Genehmigungsverfahrens fehlt weiterhin die entscheidende Baugenehmigung. Behörden und Unternehmen halten sich mit Antworten zurück. Was bedeutet das für den Produktionsstart und die Rheinmetall-Aktie?