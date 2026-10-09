Finanzen

US-Marktbericht: Anleger wägen SpaceX-Schritt ab, während die Wall Street boomt

Wie ein überraschender Deal die Kräfteverhältnisse an der Börse nachhaltig verschiebt.
Autor
Bonnier Investor
09.10.2026 22:05
Lesezeit: 1 min
US-Marktbericht: Anleger wägen SpaceX-Schritt ab, während die Wall Street boomt
Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

SpaceX fordert die etablierten Telekom-Riesen heraus

Dies war die große Frage, die die Marktbeobachter am letzten Handelstag der Woche an der Wall Street beschäftigte.

Zuvor war bekannt geworden, dass das von Elon Musk geleitete Unternehmen vereinbart hat, 14 Megahertz an gepaartem Spektrum im niedrigen 800-MHz-Band von Grain Management zu erwerben.

Dieses Frequenzspektrum ist besonders wertvoll für eine breite Netzabdeckung und die Durchdringung von Gebäuden.

Wall Street trotzt der Volatilität mit deutlichen Gewinnen

Während dieser Schritt erhebliche negative Auswirkungen auf die Aktien der Telekommunikationskonkurrenten hatte, beendete der Gesamtmarkt die ansonsten volatile Woche mit deutlichen Gewinnen.

Mit dem Ertönen der Schlussglocke lag der S&P 500 mit 0,59 Prozent im Plus bei 7.811,54 Punkten, der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,83 Prozent auf 51.654,95 Punkte und der Nasdaq legte um 0,64 Prozent auf 27.366,17 Punkte zu.

Damit hat sich der S&P 500 seit seinen Tiefstständen Ende 2022 mehr als verdoppelt, während der Bullenmarkt in sein viertes Jahr geht.

In der nächsten Woche startet die Berichtssaison, und es wird sich zeigen, ob die Rally noch weiteres Potenzial hat.

Die Einzelwerte im Rampenlicht: Gewinner und Verlierer

Die größten Tagesgewinner im S&P 500 waren Crown Castle mit einem Plus von 15,60 Prozent auf 79,64 US-Dollar, Moderna mit einem Zuwachs von 14,21 Prozent auf 225 US-Dollar und Humana mit einem Plus von 11,27 Prozent auf 430,76 US-Dollar.

Auf der Verliererseite standen T-Mobile mit einem Minus von 13,27 Prozent auf 148,58 US-Dollar, AT&T mit einem Abschlag von 9,85 Prozent auf 22,17 US-Dollar und Verizon mit einem Verlust von 8,75 Prozent auf 41,65 US-Dollar.

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