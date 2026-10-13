Finanzen

US-Börsenbericht: Wall Street gibt wegen schwacher Chip-Aktien nach

Erfahren Sie, welche überraschenden Entwicklungen die Wall Street heute bewegt haben.
Autor
Bonnier Investor
13.10.2026 22:43
Lesezeit: 1 min
US-Börsenbericht: Wall Street gibt wegen schwacher Chip-Aktien nach
Wall Street sign with american flags and New York Stock Exchange in Manhattan, New York City, USA. (Foto: lucky-photographer/iStock) Foto: lucky-photographer/iStock

Halbleiter-Ausverkauf zieht US-Indizes ins Minus

Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag schwächer geschlossen, da ein breiterer Ausverkauf bei Chip-Aktien die wichtigsten Indizes ins Minus zog.

Der technologielastige Nasdaq verlor 0,15 Prozent und schloss bei 27.204,38 Punkten, da die Chip-Verkäufe weiterhin belasten. Die Papiere US-amerikanischer Chiphersteller gaben am Dienstag nach, wobei Hersteller von Speicherchips die Verluste anführten – nachdem Berichte über das chinesische Unternehmen CXMT Wettbewerbssorgen schürten.

Der Dow Jones Industrial Average verlor 0,35 Prozent und schloss bei 51.670,99 Punkten, während der breit gefasste S&P 500 bis zur Schlussglocke um 0,02 Prozent auf 7.805,45 Punkte nachgab.

Rohölpreise und Anleihenrenditen im Fokus

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent lag zuletzt bei etwa 106 US-Dollar pro Barrel, nachdem er drei Handelstage in Folge zugelegt hatte. Anleger wägten die erhöhten Lieferrisiken im Nahen Osten gegen einen möglichen Anstieg der russischen Treibstoffexporte ab.

Der jüngste Angriff auf den internationalen Flughafen von Riad sowie weitere Attacken auf Tanker nahe der Straße von Hormus haben die Sorge um die Sicherheit der Infrastruktur und der Schifffahrtswege am Golf erneut geschürt.

Die Anleihenrenditen gaben am Dienstag nach: Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihe fiel um 2,1 Basispunkte auf 5,223 Prozent.

Die Rendite der 30-jährigen Anleihe fiel um 0,66 Prozent und lag kurz nach der Schlussglocke bei 5,563 Prozent.

Gemischte Entwicklung bei den Einzelwerten

Die Aktien von Micron brachen um 3,62 Prozent ein und schlossen bei 953,22 US-Dollar. Damit setzte der Speicherchiphersteller seine Verlustserie den fünften Tag in Folge fort. Auch die Sandisk Corporation verzeichnete Verluste und büßte 0,34 Prozent auf 1.482,33 US-Dollar ein.

Andernorts gaben die Papiere von JP Morgan heute zum Handelsschluss um 0,86 Prozent auf 331,43 US-Dollar nach, nachdem die Investmentbank erstmals seit fast drei Jahren die Erwartungen an den Quartalsgewinn verfehlt hatte.

Stütze erhielten die Indizes hingegen von Meta: Die Aktie legte um 2,63 Prozent auf 762,50 US-Dollar zu, angetrieben von einer starken Marktreaktion auf das KI-Modell „Muse“.

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