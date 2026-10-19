US-Marktbericht: SanDisk und Micron führen Erholung der Chipaktien an, während Großbanken nachgeben

Uneinheitlicher Wochenauftakt an der Wall Street

Die US-Börsen schlossen am Montag in der Gewinnzone, gestützt durch eine stetige Erholung bei den Technologieaktien.

Der technologielastige Nasdaq verzeichnete ein Plus von 1,11 Prozent und schloss bei 26.430,89 Punkten, da Chipaktien am Montag wieder an Boden gewannen. Der S&P 500 kletterte um 0,41 Prozent auf 7.690,76 Punkte.

Der Dow Jones Industrial Average gab nach anfänglichen Gewinnen leicht nach und schloss zum Handelsende mit einem Minus von 0,07 Prozent bei 51.966,87 Punkten.

Der Preis für Brent-Rohöl notierte geringfügig schwächer bei rund 109 US-Dollar pro Barrel.

Die Anleiherenditen stiegen am Montag an. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihen kletterte auf 5,146 Prozent.

Auch die Rendite der 30-jährigen Anleihen stieg – sie legte um 0,87 Prozent zu und notierte bei 5,473 Prozent.

Halbleiter- und Technologieaktien auf Erholungskurs

Halbleiterwerte erholten sich heute an der Börse wieder. SanDisk machte den Rückgang der Vorwoche wett und legte um 5,53 Prozent auf 1.371,12 US-Dollar zu. Auch die Aktie von Micron verzeichnete Zugewinne und stieg um 2,97 Prozent auf 904,90 US-Dollar.

SpaceX legte um 1,32 Prozent auf 147,96 US-Dollar zu und beruhigte sich damit nach vorherigen Kursgewinnen, die auf eine Ankündigung von Elon Musk im Laufe des Tages zurückzuführen waren, jedem Kind in Amerika eine Aktie zu schenken.

Meta gab um 0,55 Prozent nach und schloss bei 705,44 US-Dollar. Der Technologiekonzern wird im weiteren Verlauf der Woche seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorlegen.

Verluste im US-Bankensektor

Mehrere US-Großbanken verzeichneten Verluste: JPMorgan büßte 1,82 Prozent ein und schloss bei 333,53 US-Dollar, Goldman Sachs gab um 0,62 Prozent auf 875,78 US-Dollar nach und Citigroup fiel bis zum Handelsende um 2,07 Prozent auf 121,69 US-Dollar.