Finanzen

Vier Jahre Kursentwicklung an der Wall Street: Jetzt wird der Aufschwung auf die Probe gestellt

Der US-Aktienmarkt hat sich in vier Jahren mehr als verdoppelt. Doch hohe Zinsen und Finanzierungssorgen für den KI-Boom haben nun für Unruhe und Kursrückgänge bei Technologieaktien gesorgt. Die anstehenden Finanzberichte der Technologiekonzerne könnten entscheidend dafür sein, ob der Aufwärtstrend anhält.