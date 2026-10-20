Finanzen

Vier Jahre Kursentwicklung an der Wall Street: Jetzt wird der Aufschwung auf die Probe gestellt

Der US-Aktienmarkt hat sich in vier Jahren mehr als verdoppelt. Doch hohe Zinsen und Finanzierungssorgen für den KI-Boom haben nun für Unruhe und Kursrückgänge bei Technologieaktien gesorgt. Die anstehenden Finanzberichte der Technologiekonzerne könnten entscheidend dafür sein, ob der Aufwärtstrend anhält.
Autor
avtor
Kasper Ohmeyer
20.10.2026 13:22
Lesezeit: 14 min
Vier Jahre Kursentwicklung an der Wall Street: Jetzt wird der Aufschwung auf die Probe gestellt
Die Wall Street ist in Alarmstimmung: Jetzt steht die Tech-Rally auf dem Spiel. (Bild: dpa) Foto: Yuki Iwamura

Im Folgenden:

  • Warum hohe Zinsen und die Verschuldung bei KI-Konzernen die Wall-Street-Rally belasten.
  • Wie steigende Renditen bei US-Staatsanleihen die Kapitalströme weg von Tech-Aktien lenken.
  • Weshalb die anstehenden Quartalszahlen der US-Tech-Riesen auch für deutsche Anleger entscheidend sind.

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