Finanzen

10 Europa-Aktien, denen Analysten besonders großes Wachstum zutrauen

Ich habe mir erneut die Empfehlungen der Analysten angesehen, um Aktien mit dem größten Aufwärtspotenzial zu finden. Diesmal habe ich mich auf den europäischen Leitindex Stoxx Europe 600 konzentriert.
Autor
avtor
Investor Felix
26.10.2026 12:04
Lesezeit: 14 min
10 Europa-Aktien, denen Analysten besonders großes Wachstum zutrauen
Europa-Aktien bieten teilweise großes Potenzial. (Bild: ChatGPT, Bearbeitung: DWN)

Im Folgenden:

  • Welche zehn Europa-Aktien laut Bloomberg-Analysten das derzeit höchste Aufwärtspotenzial bieten.
  • Warum die Prosus-Aktie mit 40 Prozent Abschlag auf ihren Nettovermögenswert gehandelt wird.
  • Weshalb bei Unternehmen wie Renk oder Auto1 Geschäftsentwicklung und Aktienkurs stark auseinanderklaffen.

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avtor1
Investor Felix

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