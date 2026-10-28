Finanzen

Bruttosparquote: Nur die Schweizer sparen mehr als die Deutschen

Beim Sparen kann den Deutschen fast keiner etwas vormachen. Doch in anderen Ländern machen die Menschen oft mehr aus ihrem Geld. Das soll sich auch hierzulande ändern.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
28.10.2026 08:11
Lesezeit: 2 min
Bruttosparquote: Nur die Schweizer sparen mehr als die Deutschen
Im vergangenen Jahr legten private Haushalte hierzulande 18,9 Prozent ihres verfügbaren Einkommens auf die hohe Kante. (Foto: dpa) Foto: Hendrik Schmidt

Im Folgenden:

  • Warum nur die Schweizer in Europa eine noch höhere Sparquote aufweisen.
  • Weshalb viele Bundesbürger beim Vermögensaufbau Renditechancen verpassen.
  • Wie das neue Altersvorsorgedepot Investitionen am Kapitalmarkt ankurbeln soll. 

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