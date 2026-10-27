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Wolfgang Grupp junior: Audis Vier-Milliarden-Werk in den USA verschärft die Standortdebatte in Deutschland

Trigema-Geschäftsführer Wolfgang Grupp junior kritisiert den Fokus auf den politischen Auftritt des Audi-Chefs in den USA. Er fragt stattdessen, weshalb Audi Milliarden in Georgia investieren will – und welche Rahmenbedingungen den Automobilstandort Deutschland gegenüber den Vereinigten Staaten zurückfallen lassen könnten.
Autor
avtor
Markus Gentner
27.10.2026 15:36
Aktualisiert: 27.10.2026 15:36
Lesezeit: 6 min
Wolfgang Grupp junior: Audis Vier-Milliarden-Werk in den USA verschärft die Standortdebatte in Deutschland
Wolfgang Grupp junior fragt, warum Audi vier Milliarden Dollar in Georgia investiert. (Bild: dpa) Foto: Bernd Wei?brod

Im Folgenden:

  • Warum Wolfgang Grupp junior die Audi-Debatte kritisiert
  • Wie viel Geld Audi in Georgia investieren möchte
  • Weshalb die IG Metall den Audi-Chef kritisiert

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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