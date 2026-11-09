Brady: Neuer RFID-Drucker macht Schluss mit Etikettenmüll

Der neue BradyPrinter i7500 RFID soll industrielle Etiketten bereits beim ersten Versuch korrekt bedrucken und kodieren. (Bild: BRADY GmbH)

Der neue BradyPrinter i7500 RFID soll industrielle Etiketten bereits beim ersten Versuch korrekt bedrucken und kodieren. (Bild: BRADY GmbH)

Schluss mit dem Etikettenmüll

Bei der industriellen Kennzeichnung kommt es nicht nur darauf an, Informationen zuverlässig auf Etiketten zu drucken. Gerade bei RFID-Etiketten müssen auch die darin enthaltenen Chips korrekt beschrieben werden. Dafür benötigen viele Drucker eine Kalibrierung, bei der unter Umständen mehrere Etiketten verbraucht werden.

Der Kennzeichnungsspezialist Brady will diesen Aufwand deutlich reduzieren. Mit dem neuen BradyPrinter i7500 RFID bringt das Unternehmen nun einen industriellen Etikettendrucker auf den Markt, der bereits das erste Etikett korrekt bedrucken und elektronisch kodieren soll. Eine Kalibrierung, bei der Etiketten verbraucht werden, ist jetzt nicht mehr erforderlich. Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

Wie groß der Unterschied ausfallen kann, verdeutlicht Brady anhand eigener Vergleichstests. Bei getesteten Konkurrenzmodellen werden dem Unternehmen zufolge nach jedem Wechsel des Verbrauchsmaterials zwischen zehn und 30 Etiketten verschwendet. Beim neuen i7500 RFID soll dieser Materialverlust entfallen.

Möglich macht das eine Technologie, die den RFID-Chip im eingelegten Etikett automatisch erkennt. Das Gerät wählt anschließend selbstständig die passende interne Antenne und die richtige Sendeleistung aus. Damit entfällt eine Einstellung, die bei vielen anderen RFID-Druckern noch manuell vorgenommen werden muss.

Selbst bei besonders kleinen Etiketten soll das funktionieren. Laut Brady erkennt der Drucker RFID-Chips auch auf Etiketten mit einer Breite von lediglich 15 Millimetern. Die zugrunde liegenden Druck- und Kodiertechnologien hat das Unternehmen zum Patent angemeldet.

Drei Sekunden pro Etikett: Brady setzt auf Tempo

Weniger Ausschuss ist allerdings nur ein Teil des Konzepts. Auch die Einrichtung soll deutlich schneller funktionieren als bei anderen industriellen RFID-Druckern.

Der i7500 RFID lässt sich nach Herstellerangaben sowohl für große als auch für kleine UHF-RFID-Etiketten einrichten. Unterstützt werden Kennzeichnungen für unterschiedliche Materialien, darunter spezielle Etiketten für Metalloberflächen mit einer Dicke von bis zu zwei Millimetern.

Die Einrichtung erfolgt laut Brady weitgehend automatisiert. Der Drucker erkennt die eingelegten RFID-Etiketten und passt die für ihre Kodierung erforderlichen Einstellungen selbstständig an. Dadurch soll sich der Aufwand beim Wechsel unterschiedlicher Etikettenmaterialien verringern. Weniger Ausschuss, schnellere Abläufe: Mit dem neuen RFID-Etikettendrucker i7500 will Brady die industrielle Kennzeichnung vereinfachen und die Nachverfolgung von Waren und Bauteilen verbessern. (Bild: BRADY GmbH)

Ist der Drucker eingerichtet, benötigt er nach Unternehmensangaben rund drei Sekunden, um ein Etikett zu bedrucken und zu kodieren.

Brady hat das Gerät speziell für industrielle Produktionsumgebungen entwickelt. Die automatische Materialerkennung und Kalibrierung sollen dazu beitragen, Zeitverluste, Etikettenausschuss und ungeplante Stillstände zu reduzieren. Auch Produktionsengpässe, die durch die Einrichtung und den Wechsel von Verbrauchsmaterialien entstehen können, sollen dadurch vermieden werden.

Zudem soll die Bedienung einfacher werden. Weil das Gerät die passenden Einstellungen weitgehend automatisch übernimmt, sind laut Hersteller keine umfassenden technischen Kenntnisse erforderlich.

Doch was steckt eigentlich hinter der RFID-Technologie?

RFID steht für Radio Frequency Identification, also die Identifizierung mithilfe von Funkwellen. Anders als bei einem klassischen Barcode müssen die gespeicherten Informationen nicht zwingend mit einer Kamera oder einem Scanner direkt erfasst werden. Ein geeignetes RFID-Lesegerät kann die Daten eines Chips auch ohne direkten Sichtkontakt auslesen.

Das eröffnet verschiedene Möglichkeiten für die industrielle Kennzeichnung und die Rückverfolgbarkeit von Waren. Der BradyPrinter i7500 RFID erkennt eingelegte RFID-Etiketten automatisch und passt die Einstellungen für ihre Kodierung selbstständig an. (Bild: BRADY GmbH)

Vom Etikett zur digitalen Identität

Der neue Brady-Drucker soll mehr können, als lediglich Kennzeichnungen aufzudrucken. Er kombiniert den klassischen Etikettendruck mit der elektronischen Kodierung von RFID-Chips.

Dabei überprüft das Gerät nach Angaben von Brady automatisch, ob die UHF-RFID-Etiketten korrekt kodiert wurden. Gleichzeitig kann es klassische Barcodes und QR-Codes aufdrucken. Damit lassen sich elektronische Kennzeichnungen auch mit bestehenden Anwendungen kombinieren.

Je nach Ausführung arbeitet der Drucker mit einer Auflösung von 300 oder 600 dpi. Dadurch können sowohl für Menschen lesbare Informationen als auch kleine maschinenlesbare Codes aufgebracht werden.

Die benötigten Daten können direkt aus Unternehmenssystemen stammen. Für die Übertragung stehen Ethernet, USB, WLAN und Bluetooth zur Verfügung. Unterstützt werden auch gängige Datenstandards wie GS1, mit denen sich Produkte und Waren weltweit eindeutig identifizieren lassen.

Die Einsatzmöglichkeiten reichen von kleinen Komponentenetiketten bis zu großen Palettenetiketten. Brady nennt unter anderem die Nachverfolgung von Warenbewegungen, die automatisierte Bestandskontrolle und die Kontrolle von Fracht als mögliche Anwendungen.

Denn die RFID-Kennzeichnung kann über die reine Identifizierung eines Produkts hinausgehen. Werden entsprechende Etiketten ausgelesen, können dadurch auch automatisierte Prozesse ausgelöst werden. So lassen sich beispielsweise bestimmte Aktionen anstoßen, sobald ein einzelnes Etikett oder eine festgelegte Anzahl von Etiketten erfasst wird. Auch die Ortung gekennzeichneter Gegenstände sowie die Nachverfolgung von Materialien und Waren gehören zu den von Brady genannten Einsatzmöglichkeiten. Weiterlesen Brady TwinLead: Wenn das Etikett plötzlich mitdenkt

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Darüber hinaus können Produkte über RFID mit digitalen Produktpässen verknüpft werden. Die RFID-Kennzeichnung ermöglicht es, einem Gegenstand eine eindeutige digitale Identität zuzuweisen, die sich auch ohne direkten Sichtkontakt aus der Ferne auslesen lässt.

Der i7500 RFID ist dabei Teil eines größeren Systems. Brady bietet neben dem Drucker auch passende RFID-Etiketten, Lesegeräte und Software an. Die einzelnen Komponenten sollen zusammenarbeiten und Unternehmen bei der Rückverfolgbarkeit von Produkten und Materialien unterstützen.

BRADY GmbH

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