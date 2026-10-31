Finanzen

Vermögensbarometer 2026: ETF-Boom hält an, Anteil der Privatanleger stagniert

ETFs werden in Deutschland immer beliebter, doch der Anteil der Menschen mit Wertpapieren stagniert. Das neue Vermögensbarometer des Sparkassenverbands zeigt: 24 Prozent halten börsengehandelte Fonds für eine geeignete Geldanlage, während nur 28 Prozent überhaupt Wertpapiere besitzen.
Autor
avtor
Markus Gentner
31.10.2026 11:00
Lesezeit: 6 min
Vermögensbarometer 2026: ETF-Boom hält an, Anteil der Privatanleger stagniert
Zum Weltspartag zeigt eine neue Sparkassen-Studie steigendes ETF-Interesse. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum das Interesse an ETFs in Deutschland steigt
  • Wie viele Menschen laut Studie tatsächlich Wertpapiere besitzen
  • Welche Kosten bei ETF-Sparplänen und Neobrokern wirklich entstehen

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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