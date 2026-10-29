US-Marktbericht: Wall Street gibt nach – Alphabet, Amazon und Intel belasten Aktienmärkte

Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock)

Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Enttäuschende Tech-Zahlen belasten die US-Börsen

Die US-Aktienmärkte tendierten heute schwächer. Belastet wurden sie von enttäuschenden Quartalszahlen aus dem Technologiesektor – insbesondere von der Google-Mutter Alphabet – sowie von der anhaltenden Sorge der Anleger über die steigenden Kosten für Investitionen in künstliche Intelligenz.

Die Preise für Rohöl der Sorte Brent fielen in Richtung 114 US-Dollar pro Barrel und gaben damit von ihren Vierjahreshöchstständen nach. Anleger bewerteten neue diplomatische Bemühungen, weitere Militäraktionen der USA gegen den Iran abzuwenden.

Gemischte Entwicklung bei den Einzelwerten

Der Dow Jones Industrial Average schloss am Donnerstag 0,25 Prozent schwächer bei 52.342,56 Punkten.

Nike verlieh dem Index Auftrieb; die Aktien kletterten bis zum Handelsschluss um 3,42 Prozent. Amazon hingegen bremste die Entwicklung und fiel um 4,25 Prozent, nachdem Gewinn und Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten verfehlt hatten.

Auch die Intel-Aktie verlor im späten Handel 3,62 Prozent, nachdem die Umsatzprognose hinter den Markterwartungen zurückgeblieben war. Dies spiegelt eine schwächere Nachfrage nach PC-Prozessoren sowie Lieferkettenstörungen wider, die das gewinnbringende Rechenzentrengeschäft beeinträchtigen.

Alphabet-Absturz zieht Indizes ins Minus

Zudem brachen die Papiere von Alphabet heute um 12,64 Prozent ein, verloren 41,07 US-Dollar auf einen Schlusskurs von 283,82 US-Dollar und vernichteten damit rund 500 Milliarden US-Dollar an Marktwert des Unternehmens.

Der S&P 500 verlor 0,30 Prozent auf 7.720,39 Punkte, und der technologielastige Nasdaq schloss zum Handelsende 1,38 Prozent im Minus bei 26.184,72 Punkten.