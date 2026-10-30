Finanzen

Bitcoin-Kurs aktuell: Binance-Angriff erschüttert den Kryptomarkt

Ein schwerer Angriff auf die Kryptobörse Binance belastet die Stimmung bei Bitcoin, Ethereum und Co. Offenbar haben nordkoreanische Hacker mit dem Binance-Angriff Vermögenswerte im Umfang von 6,3 Milliarden Dollar geklaut, Ermittler untersuchen derzeit die weiteren Hintergründe. Der Bitcoin-Kurs reagiert entsprechend.
Autor
avtor
Markus Gentner
30.10.2026 08:34
Lesezeit: 6 min
Bitcoin-Kurs aktuell: Binance-Angriff erschüttert den Kryptomarkt
Bitcoin-Kurs aktuell: Nach einem schweren Sicherheitsvorfall bei Binance schwankt der Kryptomarkt stark. (Bild: ChatGPT)

Bitcoin-Kurs aktuell: Sicherheitsbedenken belasten den Kryptomarkt

In den vergangenen sieben Tagen büßte der Bitcoin-Kurs laut aktueller Kursdaten von Coinmarketcap mehr als vier Prozent an Wert ein, Ethereum liegt auf Wochensicht sogar über 6,5 Prozent im Minus. Die Nervosität am Kryptomarkt aufgrund der Verluste auch bei anderen Kryptowährungen ist förmlich greifbar. Der Hackerangriff auf die Kryptobörse Binance trägt nun nicht zur Beruhigung bei. Am Freitagmorgen rund eine Stunde vor Handelsstart an den europäischen Börsen tendieren die wichtigsten Digitalwährungen wie Ethereum, Tether, BNB und XRP jeweils leicht über oder unter ihrem Vortagesschluss. Der Bitcoin-Kurs reagiert entsprechend und zeigt sich bei rund 78.260 US-Dollar annähernd 0,3 Prozent leichter.

Binnen 24 Stunden schwankte der Bitcoin-Kurs zwischen etwa 76.440 und 81.840 Dollar. Damit betrug die Spanne mehr als 5.000 Dollar. Die starken Bewegungen folgten auf Berichte über verdächtige Abflüsse von der Börse Binance. Der zeitliche Zusammenhang ist deutlich; wie viel des Rückgangs unmittelbar auf den Vorfall zurückgeht, lässt sich nicht isoliert bestimmen.

Binance-Angriff: TRM Labs sieht Hinweise auf nordkoreanische Hacker

In ihrer offiziellen Sicherheitsmitteilung vom 30. Oktober bezifferte Binance den geschätzten Umfang des Vorfalls auf 6,3 Milliarden Dollar. Rund drei Milliarden Dollar betroffener Vermögenswerte seien bereits eingefroren. Ein kompromittierter Laptop eines Mitarbeiters könnte unbefugte Auszahlungsanweisungen ermöglicht haben; Hinweise auf entwendete private Wallet-Schlüssel gebe es bislang nicht. Ein- und Auszahlungen wurden vorsorglich ausgesetzt. Binance verspricht, Verluste zu decken und Kundengelder zu schützen.

Für den Bitcoin-Kurs ist auch eine Blockchain-Untersuchung von TRM Labs relevant. Die Analysefirma verfolgt Transfers über zehn Netzwerke und beziffert sie auf rund 6,36 Milliarden Dollar, darunter 18.270 Bitcoin. Sie ordnet den Angriff mit hoher Sicherheit einer nordkoreanischen Hackergruppe zu. Das ist die Einschätzung des Unternehmens, keine abschließend gerichtlich festgestellte Täterschaft.

Bitcoin-Kurs aktuell: Trotz Kursrückgangs verzeichnen Bitcoin-ETFs leichte Zuflüsse

Beim Bitcoin-Kurs fällt auf, dass die jüngsten ETF-Zahlen nicht dieselbe Richtung zeigen. Die Originaldaten von Farside Investors melden für US-Spotfonds am Donnerstag netto 17,2 Millionen Dollar Zuflüsse, nach 137,3 Millionen am Mittwoch. Fondsbewegungen bilden Börsenhandelstage ab und erklären den weltweiten, durchgehenden Bitcoinhandel nicht vollständig.

Die Kryptowährung steht zugleich unter dem Eindruck der US-Geldpolitik. Die Federal Reserve beließ ihren Leitzinskorridor am 28. Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Sie bezeichnete die Inflation weiterhin als erhöht. Das kann die Nachfrage nach riskanten Anlagen begrenzen. Der Bitcoin Kurs steht somit zwischen Zinsfragen und zusätzlichen Sicherheitsbedenken.

Die Bitcoin-Kursentwicklung dürfte kurzfristig volatil bleiben. Der BTC-Kurs könnte sich bei einer Beruhigung oberhalb des jüngsten Tiefs um 76.400 Dollar stabilisieren. Auf der Oberseite bildet die 24-Stunden-Zone um 81.800 Dollar einen Orientierungspunkt. Für den Bitcoin Kurs zählen nun gesicherte Informationen über den Börsenvorfall, funktionsfähige Auszahlungen und neue Handelsdaten. Eine zuverlässige Kursprognose ist daraus nicht abzuleiten.

Bitcoin-Kurs nach Binance-Angriff: Vertrauen wird zum entscheidenden Faktor

Der Sicherheitsvorfall bei Binance überlagert zum Wochenausklang die üblichen Debatten über Zinsen und Fondsnachfrage. Die bislang veröffentlichten Angaben sprechen für einen außergewöhnlich großen Schaden, doch technische Ursachen und endgültige Verluste sind noch nicht abschließend geklärt. Binance versichert, Kundengelder abzusichern; unabhängige Blockchain-Analysen dokumentieren massive Transfers. Der Kursrückgang zeigt, wie empfindlich Anleger auf Sicherheitsrisiken reagieren.

Gleichzeitig weisen die jüngsten US-Spotfonds noch leichte Zuflüsse aus. Für eine nachhaltige Erholung wären glaubwürdige Aufklärung, normalisierte Börsenabläufe und eine stabile Nachfrage wichtig. Bis dahin bleiben starke Ausschläge möglich. Anleger sollten offizielle Updates sorgfältig prüfen und kurzfristige Kursbewegungen nicht als sichere Prognose verstehen.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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