Finanzen

Alphabet-Aktie stürzt ab: Warum der KI-Boom den Konzern Milliarden kostet

Alphabet steigert im dritten Quartal 2026 den Umsatz um 25 Prozent, trotzdem bricht die Google-Aktie nachbörslich an der Nasdaq um mehr als 13 Prozent ein. Zwar boomt das Cloudgeschäft, doch teure KI-Investitionen und ein negativer freier Cashflow sorgen für Unsicherheit.
Autor
avtor
Markus Gentner
30.10.2026 09:49
Aktualisiert: 30.10.2026 09:49
Lesezeit: 2 min
Alphabet-Aktie stürzt ab: Warum der KI-Boom den Konzern Milliarden kostet
Google Cloud wächst um 103 Prozent, doch die Alphabet-Aktie fällt. (Bild: dpa) Foto: Andrej Sokolow

Alphabet-Aktie stürzt ab: Zweistelliger Verlust an der US-Börse

Die Alphabet-Aktie der Klasse A schloss am gestrigen Donnerstag bei 283,82 US-Dollar und verlor damit 12,64 Prozent gegenüber dem Vortag. Das zeigen die historischen US-Kursdaten. Alphabet hatte seine Geschäftszahlen nach Handelsschluss präsentiert.

Der Kursrutsch macht deutlich, dass hohe Umsätze allein keine steigenden Bewertungen garantieren. Investoren prüfen, wie viel Geld das weitere Wachstum kostet und wann sich die Ausgaben rentieren.

Die Google Cloud wächst schneller als das Werbegeschäft

Die offiziellen Alphabet-Quartalszahlen nennen einen Umsatz von 127,58 Milliarden Dollar, rund 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Der operative Konzerngewinn erhöhte sich um 30 Prozent auf 40,58 Milliarden Dollar.

Google Cloud steigerte den Umsatz um 103 Prozent auf 30,71 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn der Sparte kletterte von 3,59 auf 11,12 Milliarden Dollar. Google Search und andere Suchumsätze wuchsen um zwölf Prozent auf 63,35 Milliarden Dollar. Die Suche ist also weiterhin ein wachsendes Geschäft, entwickelt sich aber langsamer als die Cloud. Für die nächsten Quartale bleibt entscheidend, wie gut sich KI-gestützte Suchanfragen monetarisieren lassen.

Warum der Nettogewinn trotz operativem Wachstum sinkt

Der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn ging von 34,98 auf 26,17 Milliarden Dollar zurück. Das verwässerte Ergebnis je Aktie sank von 2,87 auf 2,12 Dollar. Alphabet meldete Nettoverluste aus Aktienbeteiligungen von 8,66 Milliarden Dollar. Deren Effekt senkte den Nettogewinn nach Steuern um rund 6,7 Milliarden Dollar.

Solche Bewertungsverluste sind von der laufenden operativen Entwicklung zu unterscheiden. Der Rückgang des Konzerngewinns belegt deshalb nicht, dass Suchanzeigen oder Cloudservices plötzlich weniger nachgefragt würden.

Der freie Cashflow rutscht tiefer ins Minus

Besonders stark belastet die Investitionsoffensive den Mittelzufluss. Alphabet gab im dritten Quartal 51,36 Milliarden Dollar für Sachanlagen aus, nach 44,92 Milliarden Dollar im zweiten Quartal. Der operative Cashflow lag bei 42,29 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow belief sich folglich auf minus 9,07 Milliarden Dollar, nach minus 5,86 Milliarden Dollar im Vorquartal.

Neue Rechenzentren und KI-Infrastruktur werden sofort bezahlt, während mögliche zusätzliche Gewinne erst später entstehen. Ob die Cloud und neue KI-Produkte dieses Geld langfristig zurückverdienen, ist eine Kernfrage der Bewertung.

Alphabet-Aktie: Was die Zahlen für Aktionäre in Deutschland bedeuten

An der Börse Stuttgart wird die Alphabet-Aktie der Klasse A unter der WKN A14Y6F und der ISIN US02079K3059 in Euro gehandelt. Deshalb können Wechselkursänderungen und unterschiedliche Handelszeiten die Kursentwicklung gegenüber der Nasdaq beeinflussen. Anleger sollten bei Vergleichen immer Börsenplatz und Uhrzeit angeben.

Für den Ausblick zählen das Wachstum der Suchwerbung, die operative Cloudmarge und eine Verbesserung des freien Cashflows. Eine schnelle Erholung nach dem Kurseinbruch ist keineswegs gesichert.

Alphabet-Aktie unter Druck: Der Preis des KI-Booms

Der Kurssturz der Alphabet-Aktie ist kein Beleg dafür, dass Googles Geschäft insgesamt schrumpft. Die Quartalszahlen zeigen starkes Wachstum, besonders im Cloudgeschäft. Zugleich steigen die Investitionsausgaben schneller, als kurzfristig frei verfügbare Mittel entstehen. Die Bewertungsverluste bei Beteiligungen drücken das ausgewiesene Ergebnis zusätzlich, ohne unmittelbar die operative Nachfrage widerzuspiegeln.

Für Anleger zählen deshalb mehrere Größen gleichzeitig: die Monetarisierung der KI-Suche, die Profitabilität der Cloud, die Entwicklung des freien Cashflows und der tatsächliche Kapitalbedarf. Weil der US-Handel am Freitag erst später beginnt, ist der Schlusskurs vom Donnerstag die belastbare Bezugsgröße. Ein schneller Kursausgleich ist daraus nicht abzuleiten. Weitere Risiken bleiben bestehen.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Finanzen
Gold erlebt ein Comeback: Wie das MTS Money Transfer System Sicherheit und digitale Freiheit verbindet
Finanzen Gold erlebt ein Comeback: Wie das MTS Money Transfer System Sicherheit und digitale Freiheit verbindet

Steigende Staatsverschuldung, Inflation und geopolitische Spannungen stärken die Bedeutung von Gold als Vermögenswert. Das MTS Money...

 

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

Elterngeld vor Reform: Mindest- und Höchstsatz sollen erstmals steigen
DWN
Politik
Politik Elterngeld vor Reform: Mindest- und Höchstsatz sollen erstmals steigen
30.10.2026

Das Bundesfamilienministerium hat die Elterngeldreform trotz Sparziele neu zugeschnitten: Mindest- und Höchstsatz sollen erstmals seit...

Bahn, Kredite, Weihnachtsmarkt – was sich im November ändert
DWN
Politik
Politik Bahn, Kredite, Weihnachtsmarkt – was sich im November ändert
30.10.2026

Für Familien wird eine ICE-Fahrt mit der Bahn zum Pauschalpreis dauerhaft angeboten. Was sich im neuen Monat außerdem bei kleinen...

Audi rutscht fast in die roten Zahlen - Audi-Chef weiter unter Druck
DWN
Unternehmen
Unternehmen Audi rutscht fast in die roten Zahlen - Audi-Chef weiter unter Druck
30.10.2026

Die Krise trifft Autobauer Audi immer härter. Im dritten Quartal fahren die Ingolstädter nur noch einen vergleichsweise winzigen Gewinn...

Alphabet-Aktie stürzt ab: Warum der KI-Boom den Konzern Milliarden kostet
DWN
Finanzen
Finanzen Alphabet-Aktie stürzt ab: Warum der KI-Boom den Konzern Milliarden kostet
30.10.2026

Alphabet steigert im dritten Quartal 2026 den Umsatz um 25 Prozent, trotzdem bricht die Google-Aktie nachbörslich an der Nasdaq um mehr...

Unter Corona-Niveau: Rund 17,7 Millionen Patienten lagen 2025 im Krankenhaus
DWN
Panorama
Panorama Unter Corona-Niveau: Rund 17,7 Millionen Patienten lagen 2025 im Krankenhaus
30.10.2026

Die Zahl der vollstationär behandelten Menschen in Deutschland stieg leicht, blieb aber deutlich unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie....

Silberpreis fällt zum Monatsende deutlich: Warum selbst ein Angebotsdefizit den Kurs nicht stützt
DWN
Finanzen
Finanzen Silberpreis fällt zum Monatsende deutlich: Warum selbst ein Angebotsdefizit den Kurs nicht stützt
30.10.2026

Der Silberpreis steht zum Monatsende erneut unter Druck. Am Freitagmorgen rutschte der Kurs des Edelmetalls zeitweise nur rund 50,65...

Bitcoin-Kurs aktuell: Binance-Angriff erschüttert den Kryptomarkt
DWN
Finanzen
Finanzen Bitcoin-Kurs aktuell: Binance-Angriff erschüttert den Kryptomarkt
30.10.2026

Ein schwerer Angriff auf die Kryptobörse Binance belastet die Stimmung bei Bitcoin, Ethereum und Co. Offenbar haben nordkoreanische Hacker...

Zivilschutz: Größtes Bevölkerungsschutzzentrum Deutschlands öffnet
DWN
Politik
Politik Zivilschutz: Größtes Bevölkerungsschutzzentrum Deutschlands öffnet
30.10.2026

Feldbetten, Decken und Schlafsäcke, mobile Küchen und Sanitärcontainer, aber auch Stromgeneratoren, Anlagen zur Sauerstoffversorgung und...