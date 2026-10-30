Alphabet-Aktie stürzt ab: Warum der KI-Boom den Konzern Milliarden kostet

Alphabet-Aktie stürzt ab: Zweistelliger Verlust an der US-Börse

Die Alphabet-Aktie der Klasse A schloss am gestrigen Donnerstag bei 283,82 US-Dollar und verlor damit 12,64 Prozent gegenüber dem Vortag. Das zeigen die historischen US-Kursdaten. Alphabet hatte seine Geschäftszahlen nach Handelsschluss präsentiert.

Der Kursrutsch macht deutlich, dass hohe Umsätze allein keine steigenden Bewertungen garantieren. Investoren prüfen, wie viel Geld das weitere Wachstum kostet und wann sich die Ausgaben rentieren.

Die Google Cloud wächst schneller als das Werbegeschäft

Die offiziellen Alphabet-Quartalszahlen nennen einen Umsatz von 127,58 Milliarden Dollar, rund 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Der operative Konzerngewinn erhöhte sich um 30 Prozent auf 40,58 Milliarden Dollar.

Google Cloud steigerte den Umsatz um 103 Prozent auf 30,71 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn der Sparte kletterte von 3,59 auf 11,12 Milliarden Dollar. Google Search und andere Suchumsätze wuchsen um zwölf Prozent auf 63,35 Milliarden Dollar. Die Suche ist also weiterhin ein wachsendes Geschäft, entwickelt sich aber langsamer als die Cloud. Für die nächsten Quartale bleibt entscheidend, wie gut sich KI-gestützte Suchanfragen monetarisieren lassen.

Warum der Nettogewinn trotz operativem Wachstum sinkt

Der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn ging von 34,98 auf 26,17 Milliarden Dollar zurück. Das verwässerte Ergebnis je Aktie sank von 2,87 auf 2,12 Dollar. Alphabet meldete Nettoverluste aus Aktienbeteiligungen von 8,66 Milliarden Dollar. Deren Effekt senkte den Nettogewinn nach Steuern um rund 6,7 Milliarden Dollar.

Solche Bewertungsverluste sind von der laufenden operativen Entwicklung zu unterscheiden. Der Rückgang des Konzerngewinns belegt deshalb nicht, dass Suchanzeigen oder Cloudservices plötzlich weniger nachgefragt würden.

Der freie Cashflow rutscht tiefer ins Minus

Besonders stark belastet die Investitionsoffensive den Mittelzufluss. Alphabet gab im dritten Quartal 51,36 Milliarden Dollar für Sachanlagen aus, nach 44,92 Milliarden Dollar im zweiten Quartal. Der operative Cashflow lag bei 42,29 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow belief sich folglich auf minus 9,07 Milliarden Dollar, nach minus 5,86 Milliarden Dollar im Vorquartal.

Neue Rechenzentren und KI-Infrastruktur werden sofort bezahlt, während mögliche zusätzliche Gewinne erst später entstehen. Ob die Cloud und neue KI-Produkte dieses Geld langfristig zurückverdienen, ist eine Kernfrage der Bewertung.

Alphabet-Aktie: Was die Zahlen für Aktionäre in Deutschland bedeuten

An der Börse Stuttgart wird die Alphabet-Aktie der Klasse A unter der WKN A14Y6F und der ISIN US02079K3059 in Euro gehandelt. Deshalb können Wechselkursänderungen und unterschiedliche Handelszeiten die Kursentwicklung gegenüber der Nasdaq beeinflussen. Anleger sollten bei Vergleichen immer Börsenplatz und Uhrzeit angeben.

Für den Ausblick zählen das Wachstum der Suchwerbung, die operative Cloudmarge und eine Verbesserung des freien Cashflows. Eine schnelle Erholung nach dem Kurseinbruch ist keineswegs gesichert.

Alphabet-Aktie unter Druck: Der Preis des KI-Booms

Der Kurssturz der Alphabet-Aktie ist kein Beleg dafür, dass Googles Geschäft insgesamt schrumpft. Die Quartalszahlen zeigen starkes Wachstum, besonders im Cloudgeschäft. Zugleich steigen die Investitionsausgaben schneller, als kurzfristig frei verfügbare Mittel entstehen. Die Bewertungsverluste bei Beteiligungen drücken das ausgewiesene Ergebnis zusätzlich, ohne unmittelbar die operative Nachfrage widerzuspiegeln.

Für Anleger zählen deshalb mehrere Größen gleichzeitig: die Monetarisierung der KI-Suche, die Profitabilität der Cloud, die Entwicklung des freien Cashflows und der tatsächliche Kapitalbedarf. Weil der US-Handel am Freitag erst später beginnt, ist der Schlusskurs vom Donnerstag die belastbare Bezugsgröße. Ein schneller Kursausgleich ist daraus nicht abzuleiten. Weitere Risiken bleiben bestehen.