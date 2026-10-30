US-Börsenbericht: Alarmstufe Rot bei Tech-Aktien

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock)

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Ernüchterung im Technologiesektor

Für Anleger, die ihr Geld in Künstliche Intelligenz (KI) gepumpt haben, war es eine schwere Woche an den Börsen.

Bei den Tech-Aktien bot sich am Freitag auf breiter Front ein Bild in Rot.

Dies folgt auf eine Woche voller Quartalsergebnisse, in der Schwergewichte wie Alphabet, Meta und Intel Zahlen vorlegten, die bei Anlegern Zweifeln darüber weckten, wann sich das ganze in KI investierte Kapital endlich auszahlen wird.

Tech-Aktien haben sich laut Dan Coatsworth, Leiter der Marktanalyse bei AJ Bell, „vom Hauptfestmahl der Anleger zu altbackenem Brot entwickelt“.

Apple hatte wieder gute Chancen, das wertvollste Tech-Unternehmen der USA zu werden, nachdem der Konkurrent um den Titel, Nvidia, bei der Marktkapitalisierung unter die Marke von 4,9 Billionen US-Dollar fiel. Apple steuerte hingegen auf die Marke von 5 Billionen US-Dollar zu.

Märkte unter Druck und hohe Ölpreise

Andernorts hielt sich die Rohölsorte Brent hartnäckig auf hohem Niveau. Im späten Handel lag der Preis bei fast 118 US-Dollar pro Barrel, was einem Tagesplus von 2,45 Prozent entsprach.

Als am Freitag die Schlussglocke zum letzten Mal in dieser Woche ertönte, lag der S&P 500 mit 1,82 Prozent im Minus bei 7.580,07 Punkten, der Dow Jones gab um 1,09 Prozent auf 51.770,31 Punkte nach und der Nasdaq verlor 2,86 Prozent auf 25.437 Punkte.

Die Einzelwerte im Überblick

Die größten Gewinner im S&P 500 waren im Tagesverlauf FedEx Freight mit einem Plus von 14,84 Prozent auf 125,97 US-Dollar, Regeneron mit plus 13,33 Prozent auf 927,89 US-Dollar sowie Global Payments Inc mit einem Zuwachs von 13,17 Prozent auf 97,01 US-Dollar.

Am anderen Ende der Tabelle standen Intel mit einem Minus von 28,58 Prozent auf 65,76 US-Dollar, Reddit mit einem Einbruch von 29,27 Prozent auf 91,67 US-Dollar und Illumina Inc mit minus 18,64 Prozent auf 235,99 US-Dollar.