Finanzen

Rheinmetall-Aktie: Kampf um Stabilität – vor Quartalszahlen zählen Lieferungen und Cashflow

Rheinmetall steht vor wichtigen Quartalszahlen. Nach dem kleinen Rückschlag zum Wochenschluss sollen sie und weitere erfüllte Aufträge der Rheinmetall-Aktie wieder Rückenwind geben. Erste Caracal-Auslieferungen, zusätzliche Schakal-Bestellungen und neue Luftabwehrtechnik bieten Wachstumsimpulse – doch der Mittelzufluss bleibt eine offene Frage.
Autor
avtor
Markus Gentner
02.11.2026 09:16
Aktualisiert: 02.11.2026 09:16
Lesezeit: 6 min
Rheinmetall-Aktie: Kampf um Stabilität – vor Quartalszahlen zählen Lieferungen und Cashflow
Rheinmetall-Aktie: Neue Aufträge und Sensorpläne treffen auf Risiken beim Mittelzufluss. (Bild: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum bleibt der Rheinmetall-Aktienkurs trotz neuer Aufträge schwankungsreich?
  • Welche Bedeutung haben die ersten Caracal-Auslieferungen für Rheinmetall?
  • Wann veröffentlicht der Konzern die Quartalszahlen?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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