Neuer BMW 3er: Elektro überzeugt, doch der Benziner siegt

Der neue BMW 3er tritt erstmals auch als vollelektrischer i3 an und zeigt im Vergleich mit dem M350 xDrive, wie unterschiedlich Fahrleistung, Reichweite und Fahrspaß ausfallen. (Bild: Matej Štakul)

Der neue BMW 3er tritt erstmals auch als vollelektrischer i3 an und zeigt im Vergleich mit dem M350 xDrive, wie unterschiedlich Fahrleistung, Reichweite und Fahrspaß ausfallen. (Bild: Matej Štakul)

BMW 3er 2026 erstmals auch als vollelektrische Limousine

Die achte Generation der sportlichen Limousine geht an den Start und präsentiert sich erstmals auch als vollelektrischer BMW i3. Doch im direkten Vergleich zeigt sich, warum der klassische Benziner mit sechs Zylindern beim Fahrspaß weiterhin die Nase vorn hat. Das berichten unsere Kollegen von Finance.si. Die Front des neuen BMW 3er zeigt die markentypische Niere und verbindet sportliches Design mit der modernen Formensprache der achten Modellgeneration. (Bild: Matej Štakul)

Die Geschichte der Automobilindustrie ist voller Werbeslogans, mit denen die Hersteller ihre Kunden ansprechen und vom Kauf ihrer Fahrzeuge überzeugen wollten. Deshalb beginnt dieser Fahrbericht mit einem kleinen Automobilquiz: Welche Automarke gehört zu welchem Slogan? Vier Beispiele stehen zur Auswahl: „Vorsprung durch Technik“, „Think Small“, „Nichts ist unmöglich“ und „Freude am Fahren“.

Wer die Antworten nicht kennt, erhält hier die Auflösung. Der erste Slogan gehört zu Audi, der zweite stammt von Volkswagen, der dritte von Toyota und der letzte von BMW. Und gerade dieser letzte Werbespruch, der im Original „Freude am Fahren“ lautet, steht aus gutem Grund im Mittelpunkt.

Drei deutsche Wörter, die seit mehr als einem halben Jahrhundert die Philosophie der traditionsreichen bayerischen Automarke zusammenfassen. Doch was bedeutet Fahrfreude heute überhaupt noch, wenn Autos zunehmend zu Computern auf Rädern werden, Elektromotoren die Verbrennungsmotoren verdrängen und Software das Fahrerlebnis immer stärker bestimmt?

Die Antwort darauf sollte eine Testfahrt auf den Straßen rund um Marseille liefern. Dort bot sich die Gelegenheit, als einer der ersten Fahrer die achte Generation des BMW 3er 2026 hinter dem Steuer kennenzulernen. Das Heck des neuen BMW 3er unterstreicht mit seiner sportlichen Gestaltung den dynamischen Charakter der achten Modellgeneration. (Bild: Matej Štakul)

Die erste Generation kam bereits 1975 auf den Markt und prägte maßgeblich die Klasse der sportlichen Geschäftslimousinen. In den vergangenen gut fünf Jahrzehnten verkaufte BMW mehr als 18 Millionen Exemplare. Damit entwickelte sich der 3er zum erfolgreichsten Modell der Marke.

Nun kommt die achte Generation und bringt eine entscheidende Veränderung mit sich. Erstmals gibt es den BMW 3er auch mit rein elektrischem Antrieb. Die neue Variante trägt den Namen i3. Das Cockpit des neuen BMW 3er setzt auf einen großen Touchscreen und digitale Anzeigen entlang der Windschutzscheibe, verzichtet jedoch auf den vertrauten Drehregler zur Menübedienung. (Bild: Matej Štakul)

Angesichts der anhaltenden SUV-Dominanz ist es durchaus erfreulich, dass Hersteller weiterhin sportliche Limousinen anbieten, auch wenn diese bei den Verkaufszahlen nur schwer mit den Geländewagen mithalten können. Deshalb fiel die Wahl für die erste Testfahrt ganz selbstverständlich auf den elektrischen 3er, und zwar auf die leistungsstärkere Variante i3 50 xDrive.

In Slowenien kostet dieses Modell 63.900 Euro, während die Basisversion i3 40 xDrive für 59.900 Euro angeboten wird. In Deutschland beginnen die Preise für den i3 50 xDrive bei 65.900 Euro. Der i3 40 xDrive ist hierzulande ab 61.900 Euro erhältlich. Der Verkaufsstart erfolgt dort am Tag der Veröffentlichung des Fahrberichts. Der erste Eindruck fiel überraschend positiv aus, auch wenn der elektrische BMW keineswegs vollkommen ist.

BMW 3er als Elektroauto: Reichweite Leistung und Fahrkomfort

Schon beim Einsteigen fällt der bequeme, ausgesprochen sportlich geformte Fahrersitz auf. Davor befindet sich ein Lenkrad mit zwei Speichen, das hervorragend in der Hand liegt. Dass der BMW i3 ein modernes Auto ist, zeigt der große farbige Touchscreen mit einer Diagonale von 45,5 Zentimetern beziehungsweise 17,9 Zoll.

Hinzu kommt eine Anzeige, die sich über den gesamten unteren Bereich der Windschutzscheibe erstreckt. Dort erscheinen unter anderem Geschwindigkeit, Status des aktiven Tempomaten, Navigationshinweise, Uhrzeit, Wetter, Radiosender, Verbrauch und gefahrene Kilometer. Der Fond des neuen BMW 3er bietet den Passagieren bequeme Sitzplätze, bleibt beim Raumangebot jedoch im Klassendurchschnitt. (Bild: Matej Štakul)

Da die Straßen rund um Marseille nicht vertraut waren, erwies sich die Navigation als besonders hilfreich. An einer Universität hätte sie für ihre Leistung die Bestnote verdient. Die Streckenführung wird so präzise dargestellt, dass es praktisch unmöglich erscheint, sich zu verfahren oder versehentlich in die falsche Richtung abzubiegen.

Weniger erfreulich ist der Wegfall des früheren Drehreglers, über den sich sämtliche Menüs bedienen ließen. Aus Sicht der Fahrsicherheit stellt das einen Rückschritt dar, denn zur Bedienung des Touchscreens muss der Fahrer den Blick von der Straße nehmen. Zwar geschieht das möglicherweise nur für eine oder zwei Sekunden, dennoch bleibt es ein Nachteil.

Auch der Innenraum begeistert auf den ersten Blick nicht unbedingt. Er wirkt zu eintönig, weil schwarze Flächen dominieren. Weniger Kunststoff, auch wenn dieser hochwertig verarbeitet ist, und mehr unterschiedliche Materialien würden dem Innenraum guttun. Etwas mehr gestalterische Experimentierfreude im Stil des verstorbenen Modeschöpfers Gianni Versace wäre durchaus willkommen.

Allerdings reicht dieser Kritikpunkt nicht aus, um den BMW i3 abzuschreiben. Sobald sich das Elektroauto in Bewegung setzt, weicht die anfängliche Skepsis einem breiten Lächeln. Und das hat gute Gründe. Der Kofferraum des neuen BMW 3er bietet je nach Antrieb zwischen 420 und 450 Liter Ladevolumen und liegt damit im Klassendurchschnitt. (Bild: Matej Štakul)

Die beiden Elektromotoren entwickeln zusammen beeindruckende 469 PS beziehungsweise 345 Kilowatt. Damit stellt der BMW i3 auf der Straße reichlich Leistung zur Verfügung. Schon nach wenigen Kilometern zeigt sich, wie schnell das Elektroauto tatsächlich ist. Auf der Autobahn entsteht beinahe der Eindruck, der Wagen könnte abheben, wenn er nur Flügel hätte.

Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 200 Kilometer pro Stunde begrenzt. Für ein Elektroauto ist das ein beachtlicher Wert. Den Sprint von null auf 100 Kilometer pro Stunde absolviert der i3 in nur 4,7 Sekunden. Die Kraft gelangt an alle vier Räder, was der Traktion und Fahrsicherheit zugutekommt.

Überholmanöver erledigt der elektrische BMW mühelos. Wer seine Leistung ausnutzen möchte, kann sich damit auf der Autobahn ausgesprochen souverän bewegen. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass sich häufiges starkes Beschleunigen bei Elektroautos deutlich im Stromverbrauch bemerkbar macht. Beim BMW i3 bestätigte sich diese Erwartung jedoch nur teilweise. Die Seitenansicht des neuen BMW 3er zeigt die sportliche Silhouette der achten Modellgeneration mit langem Radstand und dynamischen Proportionen. (Bild: Matej Štakul)

Die erste Testfahrt führte unter anderem über die Autobahn. Nach 140 Kilometern war die Batterie noch zu 73 Prozent geladen. Der durchschnittliche Verbrauch lag bei 20,4 Kilowattstunden pro 100 Kilometer.

Das ist ein durchaus günstiger Wert. Schließlich verfügt das Fahrzeug über eine Batteriekapazität von 108,7 Kilowattstunden. Daraus ergibt sich, dass eine reale Reichweite von rund 500 Kilometern durchaus erreichbar erscheint.

Doch in den technischen Daten steht eine mögliche Reichweite von bis zu 910 Kilometern. Damit stellt sich zwangsläufig die Frage, wie sich ein solcher Wert tatsächlich erreichen lässt. Aus der schrägen Heckperspektive zeigt der neue BMW 3er seine sportlichen Proportionen und die markante Linienführung der achten Modellgeneration. (Bild: Matej Štakul)

Die zweite Testfahrt lieferte darauf eine überraschende Antwort. Diesmal wurden Autobahnen bewusst gemieden. Obwohl der Wagen keineswegs langsam bewegt wurde, sank der durchschnittliche Verbrauch auf einen kaum zu glaubenden Wert von lediglich zwölf Kilowattstunden pro 100 Kilometer.

Plötzlich erschien das zuvor nahezu Unmögliche tatsächlich möglich. Die rechnerische Reichweite entsprach damit ungefähr den beworbenen Angaben. Eine bemerkenswerte Leistung, die Anerkennung verdient.

Ein weiterer großer Pluspunkt ist die maximale Ladegeschwindigkeit. Sie beträgt beeindruckende 400 Kilowatt. An einer entsprechend leistungsfähigen Schnellladestation lässt sich die Batterie dadurch innerhalb von nur 21 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen. Im März 2027 kommt der neue BMW iX4 sowohl in Deutschland als auch in Slowenien auf den Markt. Das vollelektrische SUV-Coupé wird zunächst in zwei Leistungsvarianten angeboten. Eine besonders sportliche M-Version soll kurze Zeit später folgen. (Bild: Matej Štakul)

Auch die Fahrerassistenzsysteme sorgen für einen deutlichen Mehrwert. Besonders hervorzuheben ist der aktive Tempomat, der Geschwindigkeitsbegrenzungen erkennt und das Tempo automatisch anpasst. Strafzettel wegen zu schnellen Fahrens könnten damit zunehmend der Vergangenheit angehören.

Das System unterstützt den Fahrer außerdem, indem es die Geschwindigkeit selbstständig reduziert, sobald sich das Fahrzeug einer Kreuzung oder einem Kreisverkehr nähert. Doch damit sind die technischen Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft. Der BMW i3 kann unter bestimmten Bedingungen sogar zeitweise selbstständig fahren.

Normalerweise funktioniert dies für etwa 20 Sekunden, bevor der Bordcomputer den Fahrer auffordert, die Hände wieder ans Lenkrad zu nehmen. Reagiert dieser nicht, leitet das Fahrzeug automatisch einen Sicherheitsstopp ein.

Zunächst schaltet der Wagen die Warnblinkanlage ein. Anschließend verringert er seine Geschwindigkeit und bewegt sich möglichst weit an den rechten Fahrbahnrand. Während der Testfahrt kam es allerdings zu einer bemerkenswerten Ausnahme. Der BMW i3 fuhr ganze fünf Minuten selbstständig und wechselte dabei sogar eigenständig die Fahrspur, sofern die Verkehrsbedingungen dies zuließen. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Das Fahrerlebnis war beeindruckend und vermittelt einen Vorgeschmack auf eine Zukunft, in der vollständig autonomes Fahren möglicherweise zum Alltag gehören wird. BMW erklärt dazu, dass die neue Fahrassistenz in bestimmten Ländern und auf geeigneten Autobahnabschnitten eine Fahrt ohne Hände am Lenkrad bis zu einer Geschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde ermöglicht.

Eine Kamera im Innenraum überwacht dabei kontinuierlich die Aufmerksamkeit des Fahrers. Sobald ein Eingreifen erforderlich ist, fordert das System ihn auf, wieder das Lenkrad zu übernehmen. Weiterlesen Xiaomi-Elektroautos: Warum dieser Milliardär Volkswagen und Tesla gefährlich werden könnte

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BMW 3er mit Sechszylinder: Warum der Benziner beim Fahrspaß überzeugt

Nach der elektrischen Variante folgte der Höhepunkt des Fahrberichts: der BMW M350 xDrive. Die Vorfreude auf dieses Modell war besonders groß. Wie ein Kind, das ungeduldig auf sein Eis wartet, meldete sich der Testfahrer bei den Organisatoren mit hoch erhobenem Arm, um unbedingt eine Fahrt mit dem sportlichen Benziner zu ergattern.

Der Buchstabe M steht bei BMW bekanntlich für ein besonderes Maß an Sportlichkeit und Exklusivität. Entsprechend bietet dieser 3er deutlich mehr als eine gewöhnliche Mittelklasselimousine.

Unter der Motorhaube arbeitet ein Benzinmotor mit sechs Zylindern, der zusammen mit seinem Mildhybridsystem 443 PS beziehungsweise 326 Kilowatt leistet. Die Höchstgeschwindigkeit wird elektronisch auf 250 Kilometer pro Stunde begrenzt, während die Beschleunigung von null auf 100 Kilometer pro Stunde lediglich 4,1 Sekunden dauert.

Dass der M350 xDrive eine Sonderstellung innerhalb der Baureihe einnimmt, zeigt sich allerdings nicht nur an seiner Leistung. Auch im Innenraum vermittelt die sportliche Version einen hochwertigeren Eindruck. Der Fahrersitz ist stark schalenförmig gestaltet. Das bedeutet allerdings auch, dass Menschen mit einer ausgesprochen kräftigen Statur möglicherweise Schwierigkeiten haben könnten, darin Platz zu nehmen.

Im Innenraum kommen zudem mehr unterschiedliche Materialien zum Einsatz, wodurch die Gestaltung ansprechender wirkt. Sämtliche Anzeigen präsentieren sich in einer Kombination aus Blau und Rot, den charakteristischen Farben der BMW-M-Modelle.

Dass sich ein solches Fahrzeug hervorragend fahren lässt, erscheint fast selbstverständlich. Besonders in Kurven überzeugt der M350 xDrive mit einer Straßenlage, die den Wagen förmlich mit dem Asphalt verschmelzen lässt. Weniger erfreulich fällt dagegen der Kraftstoffverbrauch aus. Während der Testfahrten gelang es nicht, diesen unter elf Liter auf 100 Kilometer zu drücken.

Auch der Preis dürfte bei vielen Interessenten für Ernüchterung sorgen. In Slowenien kostet der sportliche Sechszylinder 78.900 Euro. In Deutschland werden für den BMW M350 xDrive mindestens 80.900 Euro fällig. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Die neue BMW-3er-Limousine misst 4,76 Meter in der Länge. Die elektrische Version verfügt mit 2,90 Metern über einen um vier Zentimeter längeren Radstand. Auf den Rücksitzen sitzt es sich bequem, ein überdurchschnittlich großzügiges Platzangebot darf allerdings nicht erwartet werden. Auch die Kofferräume bewegen sich lediglich im Klassendurchschnitt. Der M350 xDrive bietet 450 Liter Ladevolumen, beim elektrischen i3 50 xDrive sind es 420 Liter. Die Preise der Modellreihe beginnen in Slowenien bei 48.900 Euro für den BMW 318. In Deutschland startet das Einstiegsmodell bei 49.900 Euro.

Positiv fällt außerdem die Möglichkeit auf, das Smartphone als digitalen Fahrzeugschlüssel zu verwenden. Damit lässt sich das Auto zuverlässig und automatisch ent- beziehungsweise verriegeln. Wer mehr Platz benötigt, sollte sich möglicherweise noch etwas gedulden. BMW entwickelt bereits eine Kombiversion der neuen 3er-Reihe. Ein konkreter Vorstellungstermin steht allerdings noch nicht fest. Zusätzlich hat der Hersteller eine Variante mit Plug-in-Hybridantrieb angekündigt. Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

Bedeutung für Deutschland

Für den deutschen Automobilmarkt ist die neue BMW-3er-Generation vor allem deshalb interessant, weil der Münchner Hersteller Elektroantrieb und Verbrennungsmotor weiterhin parallel anbietet. Damit können Kunden zwischen einer elektrischen Limousine mit hoher Reichweite und einem klassischen Benziner wählen. Der Fahrbericht verdeutlicht zugleich, dass sich die Entscheidung nicht allein anhand von Leistungsdaten treffen lässt. Ladegeschwindigkeit, Verbrauch, Anschaffungskosten und persönliche Anforderungen an den Fahrkomfort spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.

Der elektrische BMW i3 überzeugt mit hoher Leistung, überraschend niedrigem Stromverbrauch und moderner Assistenztechnik. Der BMW M350 xDrive bietet dagegen das emotionalere Fahrerlebnis, insbesondere dank seines kraftvollen Sechszylindermotors und seiner ausgeprägten Fahrdynamik. Wer vor allem Reichweite und Effizienz sucht, findet im i3 ein überzeugendes Angebot. Beim klassischen Fahrspaß bleibt der Benziner jedoch der Favorit dieses Fahrberichts.