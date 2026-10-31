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Xiaomi-Elektroautos: Warum dieser Milliardär Volkswagen und Tesla gefährlich werden könnte

Er verkaufte Smartphones, wurde Milliardär und stieg schließlich ins Autogeschäft ein. Mit seinem ersten Elektroauto gelang Xiaomi-Chef Lei Jun ein spektakulärer Erfolg. Doch hinter dem Aufstieg steckt mehr als eine neue Automarke. Der chinesische Unternehmer will beweisen, dass die Zukunft des Autos nicht allein in den Händen traditioneller Hersteller liegt. Für Volkswagen, Tesla und die deutsche Automobilindustrie könnte das weitreichende Folgen haben.
Autor
avtor
Matej Štakul
31.10.2026 16:00
Lesezeit: 13 min
Xiaomi-Elektroautos: Warum dieser Milliardär Volkswagen und Tesla gefährlich werden könnte
Xiaomi-Chef Lei Jun fordert mit seinen Elektroautos die Autobranche heraus. (Bild: Johannes Neudecker/dpa) Foto: Johannes Neudecker

Im Folgenden:

  • Wie der chinesische Smartphone-Pionier Lei Jun die Automobilbranche mit einer Software-Plattform herausfordert.
  • Warum der Markterfolg von Xiaomis Elektroautos traditionelle Hersteller wie Volkswagen und Tesla unter Druck setzt.
  • Welche strategischen Konsequenzen der Wandel vom reinen Fahrzeugbau hin zum digitalen Ökosystem mit sich bringt.

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