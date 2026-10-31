Unternehmen

Xiaomi-Elektroautos: Warum dieser Milliardär Volkswagen und Tesla gefährlich werden könnte

Er verkaufte Smartphones, wurde Milliardär und stieg schließlich ins Autogeschäft ein. Mit seinem ersten Elektroauto gelang Xiaomi-Chef Lei Jun ein spektakulärer Erfolg. Doch hinter dem Aufstieg steckt mehr als eine neue Automarke. Der chinesische Unternehmer will beweisen, dass die Zukunft des Autos nicht allein in den Händen traditioneller Hersteller liegt. Für Volkswagen, Tesla und die deutsche Automobilindustrie könnte das weitreichende Folgen haben.