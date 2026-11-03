Finanzen

Soll ich mein Geld in ein Auto ohne Fahrer stecken?

Die Uber-Aktie ist in diesem Jahr deutlich gefallen. Das Unternehmen läuft operativ gut, doch seine Zukunft wird davon abhängen, wie es sich in einer Welt selbstfahrender Taxis behauptet.
Autor
avtor
Investor Felix
03.11.2026 15:01
Lesezeit: 5 min
Soll ich mein Geld in ein Auto ohne Fahrer stecken?
Uber verdient so gut wie nie: Doch fahrerlose Taxis bedrohen das Geschäftsmodell. (Bild: wal_172619/Pixabay. Bearbeitung: DWN)

Im Folgenden:

  • Warum Top-Manager und Großinvestoren derzeit Millionen in die gefallene Uber-Aktie stecken.
  • Wie der Aufstieg autonomer Taxis das tradierte Geschäftsmodell des Fahrdienstleisters bedroht.
  • Welche Strategie Uber verfolgt, um auch ohne eigene Fahrzeuge Marktführer zu bleiben.

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avtor1
Investor Felix

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