Finanzen

Steuerreform 2027: Deutschland entlastet die Mittelschicht

Mehr Kindergeld, höhere Freibeträge und geringere Steuern: Für 2027 planen mehrere europäische Länder spürbare Entlastungen. Doch während Deutschland vor allem Familien und mittlere Einkommen begünstigen will, drohen anderswo neue Belastungen für Vermögende und Unternehmer. Wer profitiert von den Steuerreformen und wer muss künftig tiefer in die Tasche greifen?
Autor
avtor
Tanja Smrekar
09.11.2026 16:00
Lesezeit: 14 min
Steuerreform 2027: Deutschland entlastet die Mittelschicht
Während Deutschland vor allem Familien und mittlere Einkommen entlasten will, setzen andere Länder auf Steuervorteile für Anleger, Rentner und Unternehmen. (Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa) Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Im Folgenden:

  • Wie Deutschland mit der Steuerreform 2027 Familien entlastet und Spitzenverdiener stärker belastet.
  • Warum Italien künftig eine Wegzugsbesteuerung von 26 Prozent auf Vermögenswerte plant.
  • Welche Anreize Kroatien und Slowenien schaffen, um Ersparnisse an den Kapitalmarkt zu lenken.

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Tanja Smrekar

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Tanja Smrekar ist Autorin bei Finance.si und schreibt über wirtschaftliche Entwicklungen, Unternehmen, Konjunktur, Steuerfragen und internationale Politik. Ihre Beiträge behandeln unter anderem Industrie, Inflation, Handelskonflikte, öffentliche Finanzen und aktuelle Unternehmensnachrichten.

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