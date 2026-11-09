Finanzen

Steuerreform 2027: Deutschland entlastet die Mittelschicht

Mehr Kindergeld, höhere Freibeträge und geringere Steuern: Für 2027 planen mehrere europäische Länder spürbare Entlastungen. Doch während Deutschland vor allem Familien und mittlere Einkommen begünstigen will, drohen anderswo neue Belastungen für Vermögende und Unternehmer. Wer profitiert von den Steuerreformen und wer muss künftig tiefer in die Tasche greifen?