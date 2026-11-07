Finanzen

Poker um EZB-Spitze: Wer folgt auf Christine Lagarde?

Die Eurostaaten suchen nach einem neuen Präsidenten für die Europäische Zentralbank. Schon in wenigen Tagen könnte über die Nachfolge von Christine Lagarde entschieden werden. Wer sind die Favoriten?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
07.11.2026 14:44
Lesezeit: 4 min
Poker um EZB-Spitze: Wer folgt auf Christine Lagarde?
Poker um EZB-Spitze: Europas größte Volkswirtschaft Deutschland hatte noch nie den EZB-Präsidentenposten. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum der Spanier Pablo Hernández de Cos derzeit als Favorit für die EZB-Spitze gilt.
  • Wie sich die Anwärter auf den Posten in ihrer geldpolitischen Haltung unterscheiden.
  • Welche Hürden einer Nominierung von Bundesbank-Chef Joachim Nagel im Weg stehen.

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