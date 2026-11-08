Panorama

Gastkommentar: Die gefährliche Verlockung politischer Halbwahrheiten

Manche Ideen klingen so selbstverständlich, dass sie nur selten hinterfragt werden. Deshalb lohnt es sich zu fragen, wer von ihnen am meisten profitiert. Ein Gastkommentar geht dem Ganzen nach.
Autor
avtor
Albina Kenda
08.11.2026 06:02
Lesezeit: 3 min
Gastkommentar: Die gefährliche Verlockung politischer Halbwahrheiten
Warum kritisches Denken Faktenwissen braucht: Wie populistische Halbwahrheiten unsere Gesellschaft spalten und was Schulen dagegen tun müssen (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum kritisches Denken ohne solides Faktenwissen in der Bildung nicht funktioniert.
  • Weshalb die Verfügbarkeit von Beratern und Informationen kein politisches Fachwissen garantiert.
  • Wie populistische Halbwahrheiten das gesellschaftliche Vertrauen in demokratische Institutionen gefährden.

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Albina Kenda

Zum Autor:

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

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