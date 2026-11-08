Wirtschaft

Weiterbildung im Reformstau: Deutschlands Unternehmen droht eine Kompetenzlücke

Digitalisierung, Energiewende und demografischer Wandel verändern die Anforderungen an Beschäftigte. Doch Deutschlands Weiterbildungssystem hält nach Einschätzung von OECD und Bertelsmann Stiftung nicht ausreichend Schritt. Ein neuer Reformbericht zeigt, warum gerade der Mittelstand bessere Qualifizierungswege braucht.
Autor
avtor
Markus Gentner
08.11.2026 17:17
Lesezeit: 6 min
Weiterbildung im Reformstau: Deutschlands Unternehmen droht eine Kompetenzlücke
Zu viele Pilotprojekte, unklare Zuständigkeiten: Eine neue Studie zeigt Schwachstellen der Weiterbildung in Deutschland. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Was der neue Policy Brief der Bertelsmann Stiftung kritisiert
  • Welche Betriebe besonders belastet sind
  • Wo es Probleme bei Weiterbildungen gibt und warum

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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