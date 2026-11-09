Finanzen

Nvidia-Aktie im Fokus: Jensen Huang gesteht Affäre mit mutmaßlicher chinesischer Spionin

Nvidia-Chef Jensen Huang steht wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin unter Druck. Der KI-Chipkonzern untersucht mögliche Sicherheitsrisiken. Nach anfänglichen Dementis räumte Huang seine Untreue ein. Auch die Nvidia-Aktie rückt damit in den Fokus.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
09.11.2026 11:47
Lesezeit: 7 min
Nvidia-Aktie im Fokus: Jensen Huang gesteht Affäre mit mutmaßlicher chinesischer Spionin
Eine Affäre und der Verdacht chinesischer Spionage setzen Nvidia-Chef Jensen Huang unter Druck. (Bild: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum die Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang eine Untersuchung des Konzerns auslöste.
  • Welche Hinweise US-Geheimdienste auf eine mögliche Verbindung nach Peking haben.
  • Welche Rolle das Unternehmen Megaspeed bei den Spionagevorwürfen spielt.

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