Finanzen

Goldreserven gegen Sanktionen: Warum China massiv kauft

Zentralbanken setzen verstärkt auf physisches Gold, um sich vor Sanktionen und politischen Risiken zu schützen. China baut seine Bestände aus, während hohe US-Zinsen den Goldpreis unter Druck setzen. Gleichzeitig könnte eine neue EU-Bargeldgrenze den Kauf von Goldmünzen und Barren verändern. Was bedeutet das für Anleger in Deutschland?