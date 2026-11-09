Finanzen

Goldreserven gegen Sanktionen: Warum China massiv kauft

Zentralbanken setzen verstärkt auf physisches Gold, um sich vor Sanktionen und politischen Risiken zu schützen. China baut seine Bestände aus, während hohe US-Zinsen den Goldpreis unter Druck setzen. Gleichzeitig könnte eine neue EU-Bargeldgrenze den Kauf von Goldmünzen und Barren verändern. Was bedeutet das für Anleger in Deutschland?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
09.11.2026 19:13
Lesezeit: 13 min
Goldreserven gegen Sanktionen: Warum China massiv kauft
Zentralbanken wie die chinesische Notenbank bauen ihre Goldreserven aus, um die Abhängigkeit von internationalen Finanzsystemen und möglichen Sanktionen zu verringern. (Bild: Sven Hoppe/dpa) Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Warum China monatlich bis zu 20 Tonnen Gold kauft.
  • Wie die steigende Nachfrage nach künstlicher Intelligenz den Silberpreis beeinflusst.
  • Welche Auswirkungen die EU-Bargeldobergrenze ab 2027 auf den Kauf von Edelmetallen hat.

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