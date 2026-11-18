Goldpreis aktuell: Warum der Goldpreis unter Druck steht

Der Goldpreis zeigte sich am Mittwochmorgen deutlich schwächer. Etwa eine Stunde vor Handelsstart an den europäischen Börsen verlor das gelbe Edelmetall mehr als 1,8 Prozent und rutschte auf unter 3.780 Dollar je Feinunze. Der Rückgang ist eine Folge gestiegener Erwartungen an weitere amerikanische Zinserhöhungen.

Gold zahlt weder Zinsen noch Dividenden. Wenn Staatsanleihen höhere Renditen bieten, steigen daher die Opportunitätskosten einer Anlage in das Metall. Zugleich verteuert ein stärkerer US-Dollar den Kauf für Investoren außerhalb des Dollarraums. Beides kann Verkäufer begünstigen, ist aber keine vollständige Erklärung für jede einzelne Marktbewegung.

Die Federal Reserve hatte am 28. Oktober den Leitzinskorridor bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen. Zwei Mitglieder sprachen sich damals für eine Anhebung um einen Viertelprozentpunkt aus. Das verdeutlicht die Spannungen über den weiteren Kurs der Geldpolitik. Die Goldpreis-Entwicklung hängt deshalb auch davon ab, ob sich die Erwartungen an zusätzliche Zinsschritte bestätigen. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Inflationsdaten und Fondsnachfrage beeinflussen die Goldpreisentwicklung

Das Bureau of Labor Statistics meldete für Oktober einen saisonbereinigten Anstieg der US-Verbraucherpreise um 0,4 Prozent gegenüber September. Eine übliche Jahresvergleichsrate war wegen fehlender Oktoberwerte aus 2025 nicht verfügbar. Daraus lässt sich kein belastbarer aktueller Zwölfmonatswert ableiten.

Der Goldkurs wird gleichzeitig von längerfristigen Kapitalströmen beeinflusst. Laut World Gold Council flossen physisch besicherten Goldfonds im Oktober netto 2,7 Milliarden Dollar zu; ihre Bestände stiegen um 19 auf 4.275 Tonnen. Diese Monatszahlen belegen anhaltendes Anlageinteresse, aber keine Käufe am heutigen Mittwoch.

Beim Gold-Preis prallen damit langfristige Diversifikationsmotive und kurzfristige Zinssorgen aufeinander. Als gelbes Edelmetall gilt Gold als möglicher Krisenbaustein, ist aber keineswegs vor starken Rückschlägen geschützt. Der Goldpreis bleibt trotz der Fonds-Zuflüsse anfällig für abrupte Umschichtungen.

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