Energie

Gas-Explosion in Österreich löst Energie-Notstand in Italien aus

Eine Explosion und ein Brand auf einer wichtigen Gas-Verteilstation in Österreich haben am Dienstag laut Reuters zu Engpässen bei Erdgaslieferungen in den Süden geführt. Das Nachbarland Italien, das stark von Gaslieferungen aus Österreich abhängt, rief daraufhin den Notstand in der Energieversorgung aus. „Der Transit durch Österreich Richtung Süden und Südosten ist bis auf Weiteres beeinträchtigt“, teilte die Betreiberfirma GasConnect, an der der Wiener Öl- und Gaskonzern OMV die Mehrheit hält, mit. Die benachbarten Fernleitungsbetreiber seien umgehend informiert worden. Wie lange die Lieferungen unterbrochen sind, war zunächst unklar. Für Österreich erwartet das Unternehmen bis auf weiteres keine Auswirkungen.

Die Erdgas-Versorgung in Deutschland ist angeblich nicht gefährdet. Aktuell sei von keiner Beeinträchtigung auszugehen, teilte der Verband der deutschen Fernleitungsnetzbetreiber, FNB Gas, am Dienstag mit. Man verfolge die Situation aber weiterhin mit „höchster Aufmerksamkeit“.

Die Gasstation in Baumgarten östlich von Wien zählt zu den wichtigsten Gasknotenpunkten Europas. Mit einer Jahreskapazität von 40 Milliarden Kubikmeter verteilt sie Erdgas aus Russland und Norwegen vor allem auch nach Norditalien und Süddeutschland. An den Energiemärkten machte sich deshalb Nervosität breit – die Gaspreise zogen deutlich an.

Der genaue Unfallhergang muss noch untersucht werden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Fest stehe, dass es am Dienstagmorgen zu einer Explosion gekommen sei. Danach habe ein Großbrand eingesetzt, der sich auf Nachbargebäude ausgebreitet habe. Die Rauchwolke war bis ins rund 30 Kilometer entfernte Wien zu sehen. Bei dem Unfall ist nach Angaben der Feuerwehr eine Person getötet worden. 18 Menschen wurden verletzt, einer davon schwer