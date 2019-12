Deutschland in der Zeitenwende: Ein Rückblick auf die jüngste Vergangenheit und ein Ausblick auf die Zwanziger Jahre

Lesezeit: 24 min

Reflektion und Ausblick: Hinter Deutschland liegen zehn Jahre mit einer Vielzahl von Problemen und einer Verschiebung der politischen Kräfteverhältnisse. Das Land hat sich einiges aufgebürdet, mit dem es in seine 2020er Jahre startet und die Frage steht im Raum, ob es den Herausforderungen der nächsten Jahre gewachsen ist, schreibt Bernd Liske.

An der vom Volksmund als Goldelse bezeichneten Siegesgöttin Viktoria auf der Siegessäule am Großen Stern in Berlin werden Wartungsarbeiten durchgeführt. (Foto: dpa)

Foto: Rainer Jensen