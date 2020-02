Bitcoin hat als Internetgeld versagt - und dennoch könnte der Preis weiter steigen

Lesezeit: 6 min

Vor elf Jahren trat Bitcoin mit dem Versprechen an, das Geld des Internetzeitalters zu werden. Doch davon ist es noch immer weit entfernt. So ist das Bezahlen mit Bitcoin zum Beispiel viel zu teuer, unpraktisch und ein Albtraum im Hinblick auf den Datenschutz. Analysten erwarten dennoch weitere Preisanstiege in naher Zukunft.

Als Internet-Währung hat Bitcoin versagt. (Foto: dpa) Foto: Christian Beutler

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie die stagnierende Entwicklung von Bitcoin den etablierten Anbietern entgegenkommt

Welche fünf Eigenschaften Bitcoin zu einer schlechten Währung machen

Warum Analysten dennoch weitere Preisanstiege in naher Zukunft erwarten