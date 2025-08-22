Finanzen

Vermögensaufbau: Erbe, Immobilien, Alter – wie ungleich Vermögen in Deutschland verteilt ist

In fast keinem anderen Land in Europa sind Vermögen so ungleich verteilt wie in Deutschland: Ältere Generationen verfügen über deutlich höhere Ersparnisse und Immobilienwerte als junge Menschen. Eine aktuelle Analyse zeigt, welche Faktoren den finanziellen Spielraum bestimmen – und warum der Vermögensaufbau in Deutschland stockt.
Autor
Mirell Bellmann
22.08.2025 11:00
Lesezeit: 5 min
Wohneigentum ist der zentrale Vermögensfaktor – vor allem bei Paaren. Eigentümer verfügen über ein Medianvermögen von etwa 231.000 Euro, bei Mietern liegt es lediglich bei etwa 57.300 Euro. (Foto: dpa) Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Vermögen: Wie viel Deutsche je nach Alter sparen 
  • Vermögensverteilung: Welche deutlichen Unterschiede es gibt
  • Warum Wohneigentum bisher der Schlüssel für Wohlstand ist
  • Vermögensaufbau: Wie Alter und Anlageverhalten zusammenhängen

X

Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

