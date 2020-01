Deutsche Bank: Krypto-Währungen könnten schon bald das Bargeld ersetzen

Lesezeit: 3 min

Krypto-Währungen haben gegenüber dem Bargeld erhebliche Vorteile, heißt es in einer Studie der Deutsche Bank. Wahrscheinlich werden die digitalen Zahlungsmittel Papier- und Hartgeld in naher Zukunft ersetzen - zunächst aber wohl nicht in Deutschland.

Die Vorzüge der Kryptowährungen sind so erheblich, dass sie das Bargeld voraussichtlich ersetzen werden, so eine Studie der Deutschen Bank. (Foto: dpa) Foto: Nicolas Armer

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Entwicklungen dafür sprechen, dass Kryptowährungen das Bargeld in naher Zukunft ersetzen werden

Welche Hürden der massenhaften Nutzung von Kryptowährungen derzeit noch im Weg stehen und wie sie überwunden werden können

Welche vollkommen neuartigen Möglichkeiten der Geldpolitik die Studienautoren bei digitalen Zentralbankwährungen ausmachen