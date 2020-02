Lesezeit: 2 min

Die Bestrebungen der EZB, den Einlagensatz von aktuell minus 0,5 Prozent weiter in den negativen Bereich zu senken, treffen auf heftigen Widerstand - vor allem in Deutschland. Das führt dazu, dass die Banker sich derzeit noch nicht trauen, die Sparer noch mehr zu enteignen. Aber: Was jetzt nicht ist, das kann jedoch bald werden - die Sparer sollten sich schon mal auf neue Hiobsbotschaften einstellen.

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, gestikuliert bei einem Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel. (Foto: dpa) Foto: Francisco Seco

Lesen Sie in diesem Artikel: In welche Richtung sich die Zinsen in der Eurozone bewegen

Welche Grenzen der EZB derzeit im Hinblick auf ihre Zinspolitik gesetzt sind

Wie die Banker diese Grenzen überwinden können