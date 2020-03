Gegen Ramelow: Thüringer AfD-Chef Höcke kandidiert bei Ministerpräsidentenwahl

Lesezeit: 1 min

Die Thüringer AfD schickt Björn Höcke in die Ministerpräsidentenwahl am 4. März. Höcke tritt damit gegen den Linke-Politiker Bodo Ramelow an.

Der Landespartei- und Fraktionschef der AfD Thüringen, Björn Höcke. (Foto: dpa) Foto: Jens B

