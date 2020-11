Armenien: Demonstranten stürmen Parlament, fordern Rücktritt der Regierung

Lesezeit: 1 min

In Armenien sind angesichts des Abkommens zwischen Jerewan und Baku Massenproteste gegen die Regierung ausgebrochen. Demonstranten haben das Parlament in Jerewan gestürmt. Sie fordern den Rücktritt des armenischen Premiers Nikol Pashinyan. Dieser hatte zuvor weite Teile Berg-Karabachs an Aserbaidschan abgetreten.

Demonstranten am Regierungsgebäude in Jerewan. (Screenshot)

Die armenische Opposition fordert den sofortigen Rücktritt des armenischen Premiers Nikol Pashinyan. Dieser hatte in der Nacht vom 9. Auf den 10. November 2020 ein Abkommen mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev unterzeichnet, wonach Armenien große Teile von Berg-Karabach an Aserbaidschan abtreten muss, damit die Kampfhandlungen eingestellt werden. Demonstranten in Jerewan. (Screenshot) In der armenischen Hauptstadt Jerewan sind Unruhen ausgebrochen. Demonstranten, die den sofortigen Rücktritt Pashinyans fordern, sind in das Parlament eingedrungen, um es zu belagern. Der Analyst Neil Hauer hat mehrere Videos von den Ereignissen über den Kurznachrichtendienst Twitter geteilt. Die Demonstranten skandieren „Verräter". Demonstranten in Jerewan. (Screenshot) Die Proteste und die Erstürmung des Parlaments gehen aus einem Video des armenischen Fernsehens hervor. Der Sprecher des armenischen Parlaments soll von Demonstranten zusammengeschlagen worden sein. Hauer zufolge sollen die Menschen auch Schüsse in die Luft abgegeben haben, um ihren Protest kundzutun. Mehr zum Thema: DWN-Spezial: Armenien tritt Gebiete in Berg-Karabach an Aserbaidschan ab, Konflikt ist beendet