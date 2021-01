Karl Lauterbach erwägt Herunterfahren des gesamten Wirtschaftslebens

Lesezeit: 1 min

„Wir haben uns bei dem, was wir gemacht haben, sehr stark auf das Private und die Schulen konzentriert. Wenn das nicht reicht, dann müssen wir tatsächlich auch an die Betriebe herangehen. Das wird schlicht nicht anders gehen“, so der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. (Foto: dpa) Foto: Bernd von Jutrczenka

