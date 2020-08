Corona-Fehlalarm? Wenn die Bundesregierung sich geirrt hat, wird sie „stürzen“

Lesezeit: 4 min

Wenn sich der Verdacht erhärten sollte, dass der wirtschaftsschädliche Corona-Lockdown falsch gewesen ist, wird die Bundesregierung große Probleme bekommen. Es besteht nun die Gefahr, dass die Politik einen geschickten Kausalzusammenhang zwischen dem Virus und ethnischen „Minderheiten“ herstellt, um ihre Maßnahmen zu rechtfertigen. Die Mehrheitsbevölkerung könnte auf dieses Täuschungsmanöver anspringen.

Was passiert eigentlich, wenn herauskommen sollte, dass die Entscheidung zur Verhängung eines Corona-Lockdowns möglicherweise falsch gewesen ist? Diese berechtigte Frage – durch die Öffentlichkeit stark diskreditiert aber im ganzen Land hörbar – muss nun gestellt werden.

Denn die Wahrheit ist, dass nicht nur „Corona-Leugner“, „Verschwörungstheoretiker“, „Rechtsradikale“, „Linksradikale“ und andere Gruppierungen an der Härte der Corona-Maßnahmen zweifeln, sondern auch viele Bürger und Unternehmer, die aufgrund des Lockdowns in existenzielle Not geraten sind. An der Tatsache, dass es das Corona-Virus gab und gibt, bestehen keine Zweifel. Lediglich die Schärfe der Maßnahmen werden von der Mehrheit der Bevölkerung in Frage gestellt.

Dabei hatten sich schon sehr früh Stimmen zu Wort gemeldet, die vor den Risiken des Lockdowns gewarnt hatten.

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) hatte in einem Offenen Brief vom 1. Mai 2020 mit folgenden, ja nahezu flehenden Worten, an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten gewandt: „In großer Sorge um die Zukunft dieses Landes und um den Wohlstand seiner Bürger appellieren wir an die Politik: Beenden Sie die einseitige Fixierung auf eine rein virologische Sichtweise und damit das gefährliche Spiel mit den Zukunftschancen dieses Landes. Es geht um das Schicksal des deutschen Mittelstands. Heben Sie den Lockdown auf, bevor es zu spät ist!“

Auch der Industrieverband BDI drängte auf einen klaren Exit-Plan. „Jede Woche eines Shutdowns kostet die deutsche Volkswirtschaft einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag an Wertschöpfung“, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf im Mai 2020.

Der Corona-Lockdown war scheinbar derart zerstörerisch, dass sich auch der Präsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Schäuble, in einem Interview mit dem Tagesspiegel gegen den Lockdown aussprach. „Wir dürfen nicht allein den Virologen die Entscheidungen überlassen, sondern müssen auch die gewaltigen ökonomischen, sozialen, psychologischen und sonstigen Auswirkungen abwägen. Zwei Jahre lang einfach alles stillzulegen, auch das hätte fürchterliche Folgen (…) Der Staat muss für alle die bestmögliche gesundheitliche Versorgung gewährleisten. Aber Menschen werden weiter auch an Corona sterben“, so Schäuble.

Welcher Virologe hat Recht?

Dann gibt es noch das Problem mit der Deutungshoheit, um die sich die Virologen streiten. Der Virologe Hendrik Streeck kritisiert in einem Interview mit der Osnabrücker Zeitung den kompletten Lockdown und die daraus resultierenden sozialen und wirtschaftlichen Folgen für Deutschland. Deutschland sei „zu schnell in den Lockdown gegangen“, da unter anderem „ein gewisser Druck in der Öffentlichkeit“ – er meint die Medien – vorherrschte.

Zur Maskenpflicht sagte er: „Am Anfang der Pandemie wurde ja dezidiert gewarnt vor Masken. Die Gründe dafür gelten immer noch, auch wenn sie merkwürdigerweise keine Rolle mehr zu spielen scheinen. Die Leute knüllen die Masken in die Hosentasche, fassen sie ständig an und schnallen sie sich zwei Wochen lang immer wieder vor den Mund, wahrscheinlich ungewaschen. Das ist ein wunderbarer Nährboden für Bakterien und Pilze.“

Der Virologe Christian Drosten veröffentlichte daraufhin eine Studie, die nachweisen sollte, dass die Todesfälle ohne den Lockdown weitaus höher ausgefallen wären. Und immer wieder meldeten sich Virologen zu Wort, die Drosten oder Streeck folgten. Doch wem sollen wir denn nun glauben? Wenn es stimmt, was der eine sagt, dann ist der andere inkompetent. Wer ist denn aber der „eine“ und wer der „andere“?

Verwirrende internationale Studien

Wenn es schon um die Glaubwürdigkeit von Studien und Virologen geht, muss hier ein letztes Beispiel genannt werden. Im Juli 2020 wurde in Südkorea eine Corona-Studie veröffentlicht, die auch in der deutschen Presselandschaft die Runde machte. Der Studie zufolge können infizierte Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 19 Jahre könnten ihre Eltern und andere Haushaltsmitglieder häufiger mit Corona anstecken als Erwachsene. Doch die Forscher haben ihre Befunde mittlerweile revidiert. Sie meinen nun: Es sei nicht wirklich klar, wer wen infiziert hat. Die Studie wurde im Fachmagazin des „Centers for Disease Control and Prevention“ (CDC) veröffentlicht.

Der medizinische Befund, dass sich Corona-Infizierte nach der Infektion direkt nochmal infizieren können, ist ebenfalls falsch, berichtet Sky News. Doch auch dieser falsche Befund hatte in den deutschen Medien die Runde gemacht, was die Massenhysterie nur noch verstärkte.

Besonders beschämend ist, dass Berichte und Dokumentationen produziert wurden, die die Pest und die Cholera in einem Atemzug mit dem Corona-Virus nannten. Ein renommiertes deutsches Wissenschafts-Magazin führte aus: „Masken, Verbote und wilde Theorien: Wo Pest und Corona Parallelen haben. Viele Dinge, die wir in der Corona-Krise erleben, gab es bereits in früheren Jahrhunderten - als die Pest ganz Europa verheerte.“

Überall kursierten Berichte, die entweder eine Parallele zur Spanischen Grippe oder zur Pest zogen. Es dürfte auf der Hand liegen, dass durch diese Panikmache ganze Bevölkerungsteile traumatisiert wurden.

Was passiert denn nun mit der Regierung?

Doch zurück zur Ausgangsfrage, ob die Bundesregierung stürzen könnte, wenn rauskommen sollte, dass der Lockdown falsch gewesen ist.

Wenn dem so sein sollte, würde sich nicht nur die Opposition auf die Bundesregierung einschießen, um politischen Profit zu erzielen, sondern es würde auch innerhalb der Großen Koalition zu enormen Spannungen kommen – vor allem innerparteilich. Die parteiinternen Gegner der Kanzlerin würden diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen, um Merkels politisches Schicksal endgültig zu besiegeln, obwohl sie dies nicht unbedingt verdient hat.

Dabei liegen schon jetzt zahlreiche Faktoren vor, die die Bundesregierung alsbald in Schwierigkeiten bringen könnten. In den kommenden Monaten, aber eher im kommenden Jahr, wird Deutschland mit einer Insolvenzwelle konfrontiert werden, die nicht nur zu einem drastischen Anstieg der Arbeitslosigkeit führen wird. In der Folge werden die sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen zunehmen.

Die einzige Möglichkeit, die der Politik noch bleibt, ist, einen Kausalzusammenhang zwischen hohen Infektionszahlen und gesellschaftlichen Minderheiten (psychologisches Codewort: „Großfamilien“) herzustellen, um die Mehrheitsbevölkerung für weitere Maßnahmen und einen zweiten Lockdown zu gewinnen.

Diese Taktik, die zur Destabilisierung des Landes führt, wurde auch in den vergangenen Jahrzehnten oftmals angewandt, um kritische Gesetzesinitiativen zum Nachteil aller Bürger durchzupauken. Sie war sehr erfolgreich, weil Instinkte innerhalb der Bevölkerung angesprochen wurden, die den partikularen Interessen von Politikern sehr dienlich sind. Nur wenigen Politikern dürfte es um das gesellschaftliche und staatliche Wohl gehen, zumal vielen von ihnen der Patriotismus im positiven Sinne abhanden gekommen ist.

Mit einer scharfen Kritik an den Anti-Rassismus-Massendemos, an denen zahlreiche Menschen teilnahmen, ohne die Corona-Regeln zu beachten, wird sich die Politik auch weiterhin zurückhalten. Diese Massendemos wird die Politik garantiert nicht als Hauptquelle hoher Infektionszahlen nennen. Schließlich kann man der Öffentlichkeit nicht seine eigenen Wähler zum Fraß vorwerfen.

Das Wahljahr 2021 steht vor der Tür.