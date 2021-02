Tesla investiert in Gold - aber warum nicht in Silber?

Lesezeit: 2 min

Tesla hat überraschend mitgeteilt, künftig in Gold investieren zu wollen. Doch auch Investitionen in Silber könnten für den Autobauer sinnvoll sein, da dies in der Autoproduktion zum Einsatz kommt.

Silberbarren bei der Degussa. (Foto: dpa) Foto: Horst Ossinger

Lesen Sie in diesem Artikel: Auf welchem Wege Tesla in Gold investieren will

Warum Silber eine gute Anlage für das Unternehmen wäre

Was das Entscheidende an Teslas Investitionen in Bitcoin und Gold ist