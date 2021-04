„Great Reset“: Die digitale Tyrannei nimmt an Fahrt auf, China ist der Pionier

Lesezeit: 3 min

In China hat Corona das sogenannte „Sozialkredit-System“ beflügelt. Wer sich nicht regierungskonform verhält, wird in seinen Freiheiten und Grundrechten massiv beschnitten. Im Rahmen des „Great Reset“ wird dieses System auch in Deutschland und in allen anderen Ländern eingeführt – Schritt für Schritt.

Klaus Schwab ist Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die Welt in eine „digitale Tyrannei“ schlittert

Welche Rolle das Weltwirtschaftsforum dabei spielt

Wieso in Deutschland und anderswo chinesische Verhältnisse drohen