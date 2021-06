Die Notenbanken sind für einen neuen Gold-Standard sehr gut gerüstet

Lesezeit: 2 min

Die großen Zentralbanken haben die Weltwirtschaft und die Märkte in Probleme manövriert, aus denen es mit dem bestehenden Finanzsystem keinen Ausweg mehr gibt. Eine elegante Lösung wäre ein neuer Goldstandard, für den die Zentralbanken überraschend gut gerüstet sind.

Goldbarren im Wert von insgesamt mehreren Millionen Euro werden am 09.02.2017 bei der Bundesbank in Frankfurt am Main (Hessen) gezeigt. (Foto: dpa)

Foto: Boris Roessler