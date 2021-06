Deutsche zahlen die höchsten Strompreise in Europa – und diese steigen weiter

Lesezeit: 3 min

Nirgendwo in Europa ist Strom so teuer wie in Deutschland - ein Resultat der ideologisch unterfütterten Politik der Energiewende. Inzwischen droht die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu erodieren, sagen Experten.

Eine Mehrfachsteckdose. (Foto: dpa) Foto: Jens Kalaene

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie hoch die Strompreise in Deutschland im Vergleich zum europäischen Durchschnitt sind

Warum die Preise aus dem Ruder laufen

Warum die Entwicklung aus Sicht von Ökonomen den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet article:full_access