Deutschen Geldinstitute wollen durch Fusionen europäische Bankenriesen schaffen

Lesezeit: 1 min

Der Chef der Deutschen Bank will die Größenvorteile Europas nutzen. Auch andere Bosse deutscher Banken fordern einen einheitlichen Kapitalmarkt in Europa. Dazu gehöre auch die Schaffung von europäischen Bankenriesen.

Optisch sind die deutschen Banken schon Riesen – jetzt sollen sie auch in Europa mehr Gewicht bekommen. (Foto: iStock.com/Cineberg)

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing wirbt für einen europäischen Bankenriesen - sein eigenes Haus will der Manager aber vor einer möglichen Fusion erst fitter machen. „Wir müssen endlich die Größenvorteile Europas nutzen“, mahnte Sewing am Mittwoch. Auch Commerzbank-Chef Manfred Knof forderte von der Politik mehr Einsatz für einen einheitlichen Kapitalmarkt in Europa.

Lesen Sie den ganzen Artikel auf „Altersvorsorge neu gedacht“, dem Ratgeber für Vorsorge und Geldanlage.