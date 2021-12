Wie der Börsen-Crash von 1929 zum Zweiten Weltkrieg führte

Lesezeit: 1 min

Die Hyperinflation und der Börsen-Crash führten zum Aufstieg der NSDAP in Deutschland und radikalen Gruppen in anderen Ländern. Heute steht die Welt erneut vor der Gefahr eines großen Börsen-Crashs und einer massiven inflationären Phase.

Aufgeregte Aktionäre stehen am 29. 10.1929 vor der Börse in New York. (Foto: dpa)

Foto: -