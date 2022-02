Experten: Energiewende droht wegen steigender Rohstoffpreise zu entgleisen

Lesezeit: 2 min

Stark steigende Rohstoffpreise und politisch angeordnete Klima-Steuern, unter denen die Bürger leiden, könnten aus Sicht von Experten zur Gefahr für die Energiewende werden.

Poslušanje članka je na voljo naročnikom paketa Finance Poslovni.

Ein Wechselstromzähler zeigt den aktuellen Zählerstand in Kilowattstunden in einem Haushalt an. (Foto: dpa)

Foto: Hauke-Christian Dittrich