Lesezeit: 1 min

Volkswagen will Porsche an die Börse bringen. Vorstand und Aufsichtsrat wollen am Montag entscheiden. Die Familien wollen 25 Prozent an dem Sportwagenbauer.

Die Porsche AG soll bereits Ende September oder Anfang Oktober an die Börse. (Foto: dpa) Foto: Bernd Weißbrod

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Details zum geplanten Börsengang schon bekannt sind

Wie hoch Analysten die Porsche AG derzeit bewerten

Wie viel Prozent vom Gesamtkapital platziert werden sollen